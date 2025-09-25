Καινούργιο Αγρίνιο: Την Κυριακή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Ποδηλατικό Αγώνα «Ανάβαση Βλοχού»

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την ερχόμενη Κυριακή στο Καινούργιο Αγρινίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου «Ανάβαση Βλοχού».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο διεξαγωγής του «Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου «Ανάβαση Βλοχού» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28-09- 2025 και ώρα 10:00 στο Καινούριο του Δήμου Αγρινίου, με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων :

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ακολουθητέα διαδρομή του ποδηλατικού αγώνα δρόμου ατομικής Χρονομέτρησης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28-09-2025 από ώρα 10:00, ήτοι: Κοινοτικό γήπεδο Καινουρίου – Δημοτική οδός Ιεράς Μονής Βλοχού - Ιερά Μονή Βλοχού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.