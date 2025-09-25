Καινούργιο Αγρίνιο: Την Κυριακή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Ποδηλατικό Αγώνα «Ανάβαση Βλοχού»

Καινούργιο Αγρίνιο: Την Κυριακή οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Ποδηλατικού Αγώνα «Ανάβαση Βλοχού»
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την ερχόμενη Κυριακή στο Καινούργιο Αγρινίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου «Ανάβαση Βλοχού».

 

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας ανακοινώνονται οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο διεξαγωγής του «Ποδηλατικού Αγώνα Δρόμου «Ανάβαση Βλοχού» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28-09- 2025 και ώρα 10:00 στο Καινούριο του Δήμου Αγρινίου, με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων :

  • Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην ακολουθητέα διαδρομή του ποδηλατικού αγώνα δρόμου ατομικής Χρονομέτρησης, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28-09-2025 από ώρα 10:00, ήτοι: Κοινοτικό γήπεδο Καινουρίου – Δημοτική οδός Ιεράς Μονής Βλοχού - Ιερά Μονή Βλοχού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: «Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Οκτωβρίου»

Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: «Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Οκτωβρίου»

Σε απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου στην κεντρική πλατεία της πόλης την 1η Οκτωβρίου, με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο για την 13ωρη εργασία

25 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΛΟΧΟΥ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;