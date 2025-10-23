Και σε Ναυπακτία «χτύπησε» η κακοκαιρία: Κατέρρευσε μάντρα και ακατοίκητο σπίτι

Ούτε η Ναυπακτία έμεινε ανεπηρέαστη από την έντονη κακοκαιρία που έπληξε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, με κατάρρευση παλιού ακατοίκητου σπιτιού στη Δάφνη και λιθόχτιστης μάντρας στο Ξηροπήγαδο.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, έπεσε παλιό ακατοίκητο σπίτι στη Δάφνη Ναυπάκτου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τη Δάφνη με την τοπική κοινότητα Σκάλας.

Έχει ήδη ειδοποιηθεί η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ναυπακτίας, ενώ το πρωί συνεργεία του δήμου θα προχωρήσουν σε πλήρη αποκατάσταση του σημείου, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία με ασφάλεια. Η έντονη βροχόπτωση είναι η αιτία της κατάρρευσης.

Παράλληλα, έπεσε και λιθόχτιστη μάντρα στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, προκαλώντας προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έχει τοποθετηθεί σήμανση για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, ενώ το πρωί συνεργείο του δήμου θα προχωρήσει σε αποκατάσταση των ζημιών.