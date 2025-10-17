Και πολιτική «τρύπα» η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Σε πολιτική «τρύπα» εξελίσσεται η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ του νυν δημάρχου Σπύρου Διαμαντόπουλου και του πρώην δημάρχου Κώστα Λύρου οδηγείται στις δικαστικές αίθουσες.

Το σκηνικό να αλληλοκατηγορούνται πρώην και νυν δημοτικές αρχές το έχουμε δει στις πλείστες των περιπτώσεων. Όμως αυτό που συμβαίνει στο Μεσολόγγι σπανίζει όχι μόνο για τα τοπικά, αλλά γενικότερα για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα της χώρας. Γιατί ο δήμαρχος Σπ. Διαμαντόπουλος και ο πρώην δήμαρχος Κ. Λύρος θα βρεθούν στις δικαστικές αίθουσες για να λύσουν την αντιπαράθεση τους αναφορικά με την οικονομική διαχείριση της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου.

Ο Κώστας Λύρος «άνοιξε πρώτος στο χορό» καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά κατά του Σπύρου Διαμαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, απιστία και απάτη και η απάντηση Διαμαντόπουλου ήρθε με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, αγωγή αποζημίωσης αλλά και ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου του Καλλικράτη για την αναζήτηση των πειθαρχικών, αστικών και δημοσιονομικών ευθυνών του Κ. Λύρου σε σχέση με τη διαχείριση που έγινε επί των ημερών του στη ΔΕΥΑΜ.

Θα έχει ενδιαφέρον φυσικά να δούμε πως θα εξελιχθεί η δικαστική διένεξη των δύο δημάρχων του Μεσολογγίου, ωστόσο μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό να φτάσουμε στο τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ίσως και παραπέρα. Με αυτό ως δεδομένο μπορεί εύκολα να εκτιμήσει κανείς ότι για την εξυγίανση της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια ενεργεία που να βρίσκει σύμφωνες τις δύο πλευρές... Έτσι η ΔΕΥΑ Μεσολογγίου εκτός από «μαύρη» οικονομική «τρύπα» εξελίσσεται και σε «μαύρη» πολιτική «τρύπα» για τα δημοτικά δρώμενα του Μεσολογγίου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»