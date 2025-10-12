Και οι συνταξιούχοι ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 14ης Οκτωβρίου

Και οι συνταξιούχοι ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας απηύθυναν κάλεσμα στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 14ης Οκτωβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας.

Η ανακοίνωση:

Οι συνταξιούχοι όλου του νομού μας, άντρες και γυναίκες, που για 10ετίες δουλέψαμε και δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε την μάχη για ανθρώπινα ωράρια και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, νιώθουμε μεγάλη αγανάκτηση και θυμό για το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή από την κυβέρνηση,το οποίο επαναφέρει τον εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες δουλειάς.

Όταν μετά από 15 χρόνια αρπαγής των συντάξεών μας κύριων και επικουρικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της εφαρμογής της προσωπικής διαφοράς, της εισφοράς αλληλεγγύης κλπ, όταν η ακρίβεια σαρώνει τις πενιχρές συντάξεις, μας λένε ότι πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι γιατί θα καταργήσει την προσωπική διαφορά μετά από δύο χρόνια.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για μας είναι ξεκάθαρο ότι η αντιλαϊκή- αντεργατική πολιτική θα συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη ένταση προς όφελος της πλουτοκρατίας. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις και οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων, τα λεφτά να πηγαίνουν στις τσέπες τους και σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Γι’ αυτό μας λένε, δουλειά 13ώρες, αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, δηλαδή δουλειά μέχρι τα βαθειά γεράματα. Καλούμαστε σε αγώνα για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της ΝΔ και της ΕΕ, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Συμπαρατασσόμαστε με τους εργαζόμενους σε κοινό αγώνα διεκδικώντας τα δίκια μας.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ, ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΙΣ 10:30ΠΜ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΙΣ 10ΠΜ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΣΤΙΣ 10:30ΠΜ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ