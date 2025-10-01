Και οι νοσοκομειακοί ιατροί Αιτωλοακαρνανίας στην πανελλαδική απεργία - «Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα»

Και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία και στις συγκεντρώσεις της 1ης Οκτωβρίου, κόντρα το εργασιακό νομοσχέδιο της 13ωρης εργασίας.

Η ανακοίνωση:

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 η ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία και τη γενικευμένη ευελιξία, που έχει στόχο τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων!

Η κυβέρνηση της ΝΔ επεκτείνει την εργασιακή ζούγκλα που έχει επιβληθεί με δεκάδες αντεργατικούς νόμους, που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι πρόκληση να παρουσιάζουν την 13ωρη δουλειά ως εκσυγχρονισμό και πρόοδο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τα τεράστια άλματα στην τεχνολογία και στην επιστήμη, ενώ υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις οι εργαζόμενοι να δουλεύουν λιγότερο, να αμείβονται καλύτερα με καλύτερες συνθήκες δουλειάς!

Αυτός ο νόμος αφορά τους εργαζόμενους και στα δημόσια νοσοκομεία. Άλλωστε, η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στο ιατρικό προσωπικό με την επέκταση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 60 ώρες (πολλές φορές ακόμα περισσότερες) είναι ψηφισμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ήδη από το 2017, σύμφωνα με τη βάρβαρη Οδηγία της ΕΕ (2003/88) που προβλέπει ως «μίνιμουμ κατοχύρωση» την ανάπαυση 11 ωρών μέσα στο 24ωρο! Δήθεν με τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού, που ποτέ όμως δεν εξασφαλίζεται, αφού οι ελλείψεις προσωπικού οδηγούν σχεδόν μόνιμα και παντού στην υπερεφημέρευση.

Τα 13ωρα και 15ωρα με τα απογευματινά χειρουργεία και ιατρεία είναι στην ημερήσια διάταξη και μάλιστα προκρίνονται σαν λύση για το εισόδημα των υγειονομικών από το Υπουργείο Υγείας. Η εντατικοποίηση της εργασίας με τις συνεχόμενες βάρδιες, τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες είναι καθεστώς.

Είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους να διατείνεται η κυβέρνηση πως το νομοσχέδιο το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι! Είναι πρόκληση οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που όποιες φοροελαφρύνσεις - κοροϊδία ανακοίνωσε τις έχει πάρει πίσω πολλαπλάσια με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους. Για παράδειγμα ένας νεοδιόριστος δημόσιος υπάλληλος χωρίς παιδιά θα έχει όφελος από τη μείωση του φόρου 1,88 ευρώ το μήνα! Ταυτόχρονα το καλάθι της ΔΕΘ ήταν γεμάτο παροχές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί χρήματα υπάρχουν για τους τεράστιους πολεμικούς εξοπλισμούς αλλά όχι για την επαναφορά του 13 ου και 14 ου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων!

ΔΕΝ είναι πρόοδος οι 13 ώρες δουλειάς την ημέρα που αποδεδειγμένα πολλαπλασιάζουν τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες, οδηγούν σε κατάρρευση της υγείας και της ψυχικής ισορροπίας. Την ώρα που σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 55 ή περισσότερες ώρες εργασίας τη βδομάδα χαρακτηρίζονται ως σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και συνδέονται με κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Αυτό το νομοσχέδιο μαζί με την πρόσφατη ψήφιση του νέου πειθαρχικού στο Δημόσιο, δεν έρχονται σε τυχαία περίοδο. Η ύπαρξη έντονων διεθνών ανταγωνισμών με δυο πολέμους στην γειτονιά μας, με τη χώρα μας να συμμετέχει ενεργά κάνει “επιβεβλημένη” τη στροφή στην πολεμική οικονομία για τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό απαιτεί περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και εργαζόμενους με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς δικαιώματα.

Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές!

Απαιτούμε:

Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση το αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς και της ευελιξίας! Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο για όλους!

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των ιατρών. 6ωρο-5ημερο-30ωρο. Μια εφημερία την εβδομάδα. Ρεπό μετά από κάθε εφημερία. Άμεση απαγόρευση της υπέρβασης του 48ωρου.

Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών ιατρών. Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και 20% αυξήσεις στους μισθούς μας.

Όχι στην «απογευματινή» επί πληρωμή λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων.

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τους νέους οργανισμούς που ζητά ενιαίες διευθύνσεις στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Όχι στο «νέο ΕΣΥ» της κυβέρνησης των συγχωνεύσεων, καταργήσεων τμημάτων και Νοσοκομείων. Αποφασιστική ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών υγείας.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία. Όχι στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του ΕΣΥ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Αραβανής Μάκης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Σαββιδάκη Ειρήνη