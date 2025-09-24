Και η ΠΟΕ - ΟΤΑ καλεί στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Στην 24ωρη γενική πανελλαδική απεργία καλεί η ΠΟΕ - ΟΤΑΛ την 1η Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025-24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ-11.00 Π.Μ.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 και καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού να λάβουν μέρος δυναμικά, ενωτικά και μαζικά στην Απεργία, αλλά και να δώσουν το αγωνιστικό «παρών» στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα.

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη 89 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης(Δ.Ε.Θ.) όχι μόνο δεν έχουν πραγματική ουσία, αλλά συνιστούν πρόκληση και εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου, όπως και για ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, που βλέπει αφενός τα εισοδήματα της να συρρικνώνονται και αφετέρου την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια να καλπάζουν.

Τη στιγμή που η φτώχεια και η εξαθλίωση σαρώνουν, στην κυβέρνηση επιχειρούν με επικοινωνιακά τεχνάσματα και κάνοντας το άσπρο μαύρο, με την βοήθεια των συστημικών Μ.Μ.Ε., να πείσουν πώς οι εξαγγελίες της Δ.Ε.Θ. έχουν κοινωνικό πρόσημο. Έτσι βλέπουν το ένα... κουλούρι, και αν, που προσφέρουν. Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους το μόνο που ανακοινώθηκε ήταν η μείωση κατά 2% του φορολογικού συντελεστή. Δηλαδή, 100-200 ευρώ το χρόνο.

Καμία απολύτως λέξη για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Καμία νύξη σε ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, στην υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας προκειμένου οι εργαζόμενοι και οι οικογένειες τους να ζουν με αξιοπρέπεια. Το αντίθετο. Θέλουν τους εργαζόμενους σκλάβους. Να δουλεύουν δέκα τρεις (13) ώρες, με μισθούς πείνας για να κερδίζουν οι «μεγαλοκαρχαρίες» που λυμαίνονται το Δημόσιο χρήμα.

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 απεργούμε και διεκδικούμε:

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του νέου αντεργατικού Πειθαρχικού «Δικαίου» στο Δημόσιο.

Να αποσυρθεί τώρα το Νομοσχέδιο για την εφαρμογή του 13ωρου. 35ωρο, πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Λέμε ΟΧΙ στους μισθούς πείνας. Λέμε Όχι στις δεκατρείς (13) ώρες εργασίας.

Λέμε ΟΧΙ στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων.

Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 και στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, απαιτώντας συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΖΙΚΑ

την ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

στην 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

και στις ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ σε ΟΛΗ την ΧΩΡΑ



Δείτε την αφίσα: