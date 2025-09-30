Και η Νέα Αριστερά Αιτωλοακαρνανίας στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Και η Νέα Αριστερά Αιτωλοακαρνανίας απηύθυνε κάλεσμα στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

Η ΝΕ της Νέας Αριστεράς Αιτωλοακαρνανίας καλεί όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην Πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Δεν πρέπει να ανεχτούμε την πολιτική που διαλύει τις ζωές μας και το μέλλον της επόμενης γενιάς.

Η θέσπιση του 13ωρου δεν είναι επιλογή των εργαζομένων. Αποτελεί νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα με εξοντωτικές συνέπειες για κάθε λαϊκό νοικοκυριό και όχι μόνο.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. κωφεύει συνειδητά στις φωνές που διαμηνύουν ότι το πρόβλημα είναι στα κέρδη και στη συσσώρευση κεφαλαίων από τα κάθε λογής καρτέλ. Οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν τις περισσότερες ώρες σε όλη την Ευρώπη. Τη στιγμή που τα επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν μείωση του πραγματικού εισοδήματος το 13ωρο μας κλέβει τη ζωή.

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σε κάθε πόλη του νομού μας.

Όχι στους εκβιασμούς της κυβέρνησης.

Η αφίσα: