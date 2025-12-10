Και η Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων

Και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας συμπαραστέκεται στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων, στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις και τον δίκαιο αγώνα τους.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στηρίζει τις κινητοποιήσεις και τον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής και ολόκληρης της Ελλάδας και εκφράζει την αλληλεγγύη της.

Ο αγώνας τους είναι αγώνας επιβίωσης, για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους, για να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φτηνά τρόφιμα για τον λαό μας.

Για δεκαετίες η πολιτική που εφαρμόστηκε, και με ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, προώθησε το ξεκλήρισμα, τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, τον εξαναγκασμό χιλιάδων παραγωγών να εγκαταλείψουν το επάγγελμα και τον τόπο τους. Πουλάνε τα προϊόντα τους για ένα κομμάτι ψωμί από τα χωράφια και φτάνουν υπερτιμημένα για τις λαϊκές οικογένειες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στηρίζουμε το αίτημα για αφορολόγητο πετρέλαιο και για πλαφόν στο ρεύμα, για κατάργηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, για αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό) με ευθύνη του κράτους. Για να προχωρήσει δωρεάν, με κρατική ευθύνη ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων.

Για άμεση αποπληρωμή των χρωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό.Για κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ότι:

Θα βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών της περιοχής και στηρίζει τη δίκαιη κινητοποίησή τους.

Θα μεταφέρει το παρόν ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία, στην ΚΕΔΕ και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ζητημάτων και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε διεκδίκηση για την επίλυσή τους.

Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας!