Και επισήμως η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα - «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»

Την ευγνωμοσύνη της προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ και την αμερικανική Γερουσία εξέφρασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην πρώτη δήλωσή της μετά την επικύρωση του διορισμού της.

«Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε την Πέμπτη 18 Σεπτέμβριου, την επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) ως της επόμενης Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, παραθέτοντας τη δήλωση της κ. Γκίλφοϊλ.

 

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας»

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν», αναφέρει, προσθέτοντας: «Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία».

«Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου – τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο» επισημαίνει η κ. Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να συνεργαστεί «με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού» καταλήγει.

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

Πηγή: naftemporiki.gr

Φωτογραφία αρχείο: Χ (twitter.com/kimguilfoyle)

19 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΕΛΛΑΔΑ, ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβης

