Κ. Βελόπουλος: Το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου "ψυχορραγεί"

Ο Κυριάκος Βελόπουλος από την "Ελληνική Λύση", έφερε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, που όπως ανέφερε "ψυχορραγεί", λόγω έλλειψης συντήρησης .

Η σχετική ερώτηση έχει ως εξής:

«1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου: Το σχολείο που “ψυχορραγεί”»

Κυρίες Υπουργοί,

Όπως μας πληροφόρησαν, το 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου ή Παλαμαϊκή Σχολή (γνωστή και ως Παλαμαία Σχολή) χρήζει συντήρησης και εν μέρει ανακατασκευής (όντος κτήριο που στεγάζει σύγχρονο σχολείο 6 βαθμίδων, Γυμνάσιο και Λύκειο μαζί). Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα με μεγάλη προσφορά στην ιστορία του Μεσολογγίου. Η προσωνυμία του προέρχεται από τον λόγιο Παναγιώτη Παλαμά, ο οποίος ίδρυσε τη σχολή το 1760. Τη σημερινή του μορφή την απέκτησε το 1930/32, όταν στο πλαίσιο ανοικοδόμησης σχολείων ανοικοδομήθηκε και το εν λόγω. Το δε 2010 κρίθηκε ως διατηρητέο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, διότι συν τοις άλλοις συνδέεται ο φυσικός του χώρος με τα κηρυγμένα σπίτια του Κωστή Παλαμά και του Χαρίλαου Τρικούπη (συνεπώς με την ιστορία του Μεσολογγίου και κατ' επέκταση την ιστορία της Ελλάδος).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως προβείτε στην αναγκαία συντήρηση και στην εν μέρει - στοχευμένη ανακατασκευή του αναφερόμενου σχολικού κτηρίου, προκειμένου η εικόνα του και η λειτουργικότητά του να εναρμονισθεί με τις ιστορικές του καταβολές, καταδεικνύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό τόσο στην ιστορία του Μεσολογγίου όσο και στις ποιοτικές και αυτονόητες συνθήκες μάθησης που πρέπει να παρέχονται σε τέτοιας ιστορικότητας σχολικά κτήρια;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ