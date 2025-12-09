Κ. Τσιάρας: Στήριξη άνω των 175 εκατ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα – «Είναι η ώρα του διαλόγου»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας με αφορμή τη χρηματοδότηση με 175 εκατ. ευρώ του πρωτογενούς τομέα τόνισε ότι ήρθε η ώρα κυβέρνηση και παραγωγοί να διαμορφώσουν λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πληρωμές για ακόμα δύο κατηγορίες δικαιούχων αγροτών. Πρόκειται για συνολικά 132.584 γεωργούς και κτηνοτρόφους, που λαμβάνουν συνολικά 175,47 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά:

Η πρώτη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση του Μέτρου 23, «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024». Οι δικαιούχοι είναι 131.444 και το συνολικό ποσό 157.466.387,8 ευρώ.

Δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων.

Η δεύτερη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση για το 2024 της Παρέμβασης Π3-70-1.5, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣΚΑΠ. Οι δικαιούχοι είναι 1.104 και το συνολικό ποσό 18.006.337,61 ευρώ.

Ο υπολογισμός πληρωμής πραγματοποιήθηκε, με βάση το προσδιορισθέν ζωικό κεφάλαιο μετά το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, και την εφαρμογή των μειώσεων-κυρώσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων με το αιτούμενο ζωικό κεφάλαιο.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε: