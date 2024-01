Κ. Μίντλετον: Στο νοσοκομείο για «προγραμματισμένη επέμβαση» – Δεν θα επιστρέψει στα καθήκοντά της πριν το Πάσχα

Σε προγραμματισμένη επέμβαση υποβλήθηκε η Κέιτ Μίντλετον. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι θα μείνει στο νοσοκομείο από 10 έως 14 ημέρες και ότι δεν θα επιστρέψει στα καθήκοντά της πριν το Πάσχα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail ανακοινώθηκε από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από επιτυχή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Η 42χρονη Κέιτ εισήχθη χθες στην Κλινική του Λονδίνου για την προγραμματισμένη επέμβαση. Η μελλοντική βασίλισσα αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για 10 έως 14 ημέρες πριν επιστρέψει στο σπίτι της για να συνεχίσει την ανάρρωσή της.

Η πριγκίπισσα δεν αναμένεται να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντα πριν από το Πάσχα με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, δήλωσαν βασιλικοί αξιωματούχοι.

