Κ. Κόλλιας: «Εθνική επιτυχία η εκλογή του Κ. Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με αφορμή την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην Προεδρία του Eurogroup.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Κόλλια:

«H εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup αποτελεί επιτυχία τόσο προσωπική, του ίδιου του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών, τον οποίο και συγχαίρουμε, όσο και της χώρας συνολικά.

Η σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία εξίμισι χρόνια, μέσω της δημοσιονομικής συνέπειας, της βελτίωσης όλων των δεικτών και της αύξησης του ΑΕΠ, μέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων, συνέβαλε τα μέγιστα, μαζί με την προσωπικότητα του κ. Πιερρακάκη, για την ανάληψη από την Ελλάδα της Προεδρίας του Eurogroup..

Και, μέσα από αυτή την εξέλιξη, η χώρα μας έχει χρυσή ευκαιρία να διαμορφώσει μέρος των οικονομικών εξελίξεων και αποφάσεων στα επόμενα 2,5 χρόνια.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα είναι αρωγός και σε αυτή την εθνική προσπάθεια, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του ως σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα οικονομίας».