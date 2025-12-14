K. Καρπέτας: Πλημμύρες στη Βόνιτσα και επικίνδυνοι δρόμοι στη συνεδρίαση λογοδοσίας

Θέματα όπως οι πλημμύρες στη Βόνιτσα και οι επικίνδυνοι δρόμοι φέρνει στη συνεδρίαση λογοδοσίας ο Κώστας Καρπέτας

Σημαντικά ζητήματα διαφάνειας, ασφάλειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού φέρνει προς συζήτηση η Περιφερειακή Παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα, στη συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Πλημμύρες στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας και απουσία αντιπλημμυρικών έργων

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) Δημήτριος Μασούρας καταθέτει ερώτηση σχετικά με τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, αλλά και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πόλη της Βόνιτσας, όπου υπερχείλισαν δύο ρέματα:

· το ρέμα που απολήγει στην περιοχή «Σάλτινη», στο οποίο είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατα καθαρισμός από την Περιφέρεια,

· καθώς και το ρέμα πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, το οποίο παραμένει ακαθάριστο εδώ και χρόνια.

Το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές αναδεικνύει όχι μόνο ζητήματα ποιότητας και ελέγχου των παρεμβάσεων, αλλά κυρίως την απουσία ουσιαστικών και ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων, για τα οποία η Περιφέρεια έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, τονίζει ο κ. Μασούρας, ο οποίος υπενθυμίζει ότι η παράταξη είχε ήδη από τον Οκτώβριο του 2024 επισημάνει, με σχετική ερώτηση, την ανάγκη ύπαρξης επικαιροποιημένου, συνολικού και υλοποιήσιμου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος ζητά απαντήσεις για:

· το πώς είναι δυνατόν να υπερχείλισε ρέμα που είχε πρόσφατα καθαριστεί,

· την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο των έργων που υλοποιήθηκαν,

· τους λόγους για τους οποίους δεν έγιναν έγκαιρα παρεμβάσεις σε κρίσιμα ρέματα,

· την ύπαρξη ή μη αντιπλημμυρικού σχεδιασμού,

· καθώς και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Περιφέρεια ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα φαινόμενα.

Επαρχιακή οδοποιία και οδική ασφάλεια στην Αιτωλοακαρνανία

· Παράλληλα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) Σάββας Αυγέρης καταθέτει στην ίδια συνεδρίαση ερώτηση για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης σε τμήματα της επαρχιακής οδοποιίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, όπου, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις, δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις.

Συγκεκριμένα:

· Στην επαρχιακή οδό Εμπεσός – Περδικάκι, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη, με συχνές κατολισθήσεις και φθορές, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο, ενώ τα προσωρινά μέτρα δεν επαρκούν.

· Στην επαρχιακή οδό Πενταλόφου – Γέφυρα Αχελώου – Πατιόπουλο, ζητείται σαφής απάντηση για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, λόγω της σοβαρής φθοράς που προκαλείται από τη διέλευση βαρέων μηχανημάτων.

Ο Σάββας Αυγέρης ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις και άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, από την Περιφερειακή Αρχή χωρίς γενικόλογες αναφορές και μετακύλιση ευθυνών.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο επικεφαλής της παράταξης και Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Καρπέτας ζητά πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενόψει και της λήξης του προγράμματος το 2026.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτριος Κωστακιώτης (Π.Ε. Αχαΐας) θέτει ερωτήματα προς την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας σχετικά με καταγγελίες για τη συμμετοχή ιδιωτικού εργαστηρίου της σε πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακού κινδύνου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Διαμαντόπουλος (Π.Ε. Ηλείας) θέτει το ζήτημα της λειτουργικής κατάστασης και της μελλοντικής αξιοποίησης του Φράγματος και της Λίμνης Πηνειού, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ηλεία.