Κ. Καραγκούνης: “Το έργο ύδρευσης στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας αναβαθμίζει την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει την ποιότητα ζωής τους”

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση των υποδομών ύδρευσης στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας αποτελεί η έγκριση της έκτακτης χρηματοδότησης ύψους 1.000.000 ευρώ, που εξασφαλίστηκε για τον Δήμο.

Ανάμεσα στους 14 δήμους και τις 6 ΔΕΥΑ που εντάχθηκαν στη χρηματοδότηση, βρίσκεται και ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας — μια εξέλιξη που αποδεικνύει τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει σχέδιο, επιμονή και συνεργασία.

Η χρηματοδότηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για παρεμβάσεις ζωτικής σημασίας:

✅ δημιουργία ζωνών προστασίας πηγών και γεωτρήσεων,

✅ καθαρισμό και αποκατάσταση δεξαμενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων,

✅ περίφραξη και θωράκιση των υποδομών ύδρευσης,

✅ ενίσχυση και ανόρυξη νέων γεωτρήσεων ώστε να αντιμετωπιστούν οριστικά τα προβλήματα λειψυδρίας.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα των πολιτών και θα ενισχύσει την ποιότητα ζωής τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Να συγχαρώ τον Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας Θανάση Κάσολα και τη Δημοτική Αρχή για τη μεθοδική δουλειά τους και να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου, για την αγαστή συνεργασία, την ανταπόκριση και τη στήριξή τους.

Μια προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, τα αποτελέσματα έρχονται.

Κυβέρνηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίζουμε μαζί, με ευθύνη και όραμα, ώστε ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας να διαθέτει σύγχρονες, ασφαλείς και ανθεκτικές υποδομές ύδρευσης για τις επόμενες δεκαετίες.