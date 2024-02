JA Greece: Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2024 – Πού και ποιές μέρες «στήνονται» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

1.700 έφηβοι «επιχειρηματίες» θα παρουσιάσουν τα καινοτόμα προϊόντα τους και θα διαγωνιστούν στις Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2024 του Junior Achievement Greece.

Για 19 η χρονιά ο μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός επιχειρηματικότητας Junior Achievement Greece διοργανώνει τις δύο εμβληματικές Μαθητικές Εμπορικές για τους έφηβους «επιχειρηματίες» που κατάφεραν μέσα σε λίγους μήνες να καινοτομήσουν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν τη δική τους μαθητική «start-up». 1.700 παιδιά από όλη την Ελλάδα θα έχουν δικά τους περίπτερα στα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development,The Mall Athens και Mediterranean Cosmos -στις 16 Φεβρουαρίου και την 1 η Μαρτίου 2024 αντίστοιχα- και θα παρουσιάσουν τα πρωτότυπα προϊόντα των μαθητικών

τους «επιχειρήσεων».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ηλικίας 15 έως και 18 ετών, συμμετέχουν με μεγάλο ενθουσιασμό στο δημοφιλές, παγκόσμιο πρόγραμμα/διαγωνισμό «Εικονική Επιχείρηση – Company Program 2024» του JA Greece που τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι μικροί «startuppers», που ξεκίνησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, είναι τώρα έτοιμοι να παρουσιάσουν τα έξυπνα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο αγοραστικό κοινό και την κριτική επιτροπή του JA Greece. Έχουν δημιουργήσει εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, πρωτότυπα προϊόντα τεχνολογίας, έξυπνα χρηστικά αντικείμενα, προϊόντα υγιεινής διατροφής, αλλά και κοινωνικές, περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές, τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.

«Τα παιδιά μάς έχουν καταπλήξει με τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια οι ταλαντούχοι μικροί «επιχειρηματίες» αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι εθελοντές/στελέχη επιχειρήσεων και οι Inspirational Mentors που εμπνέουν, ενθαρρύνουν και ενδυναμώνουν τα παιδιά. Σας περιμένουμε όλους και όλες στις Μαθητικές Εμπορικές

Εκθέσεις, να θαυμάσετε τι κατάφεραν τα παιδιά και να αγοράσετε τα έξυπνα προϊόντα που δημιούργησαν», δήλωσε ο Πρόεδρος ΔΣ του JA Greece, Αιμίλιος Κυριάκου.

Στη Μαθητική Εμπορική έκθεση της Αθήνας συμμετέχουν 57 Εικονικές Επιχειρήσεις από Γενικά Γυμνάσια και Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., Εσπερινά και Ειδικά Σχολεία, της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας και των νησιών του Αιγαίου, ενώ στην Εμπορική Έκθεση της Θεσσαλονίκης συμμετέχουν 46 Εικονικές Επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη. Λίγο μετά τις

09:00 η κριτική επιτροπή του JA Greece θα περάσει από όλα τα περίπτερα, θα πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τις ομάδες και στις 14:30 θα απονεμηθούν 3 βραβεία σε κάθε εκδήλωση: «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας», «Καλύτερο Περίπτερο» και

«Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας».

Oι Μαθητικές Εμπορικές Εκθέσεις 2024 του JA Greece φιλοξενούνται για 10η χρονιά στο The Mall Athens και το Mediterranean Cosmos. «Ευχαριστούμε θερμά την LAMDA Development για την πολυετή, εξαιρετική φιλοξενία στα εμπορικά της κέντρα και χορηγία, καθώς και όλους τους υπόλοιπους χορηγούς του προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του JA Greece, Αργύρης Τζικόπουλος και τόνισε: «Χωρίς τους χορηγούς και υποστηρικτές μας δεν θα μπορούσαμε να υλοποιούμε αυτό το σπουδαίο, παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αλλάζει ζωές». «Είμαστε

όλοι/ες ενθουσιασμένοι/ες και περιμένουμε να μας επισκεφθούν και πολλοί γονείς με τα παιδιά τους για να εμπνευστούν», είπε η υπεύθυνη του προγράμματος Εικονική Επιχείρηση Φωτεινή Τουρνή, εξηγώντας στη συνέχεια: «Όταν βλέπεις τι μπορούν να καταφέρουν τα παιδιά μέσα σε λίγους μήνες, καταλαβαίνεις πως όλα είναι εφικτά. Πολλά συγχαρητήρια

και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!».

Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Τhe Mall Athens – Από τις 09.00 έως τις 15.00

Οι 57 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2024 που συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά) είναι οι εξής: «Adven Tour» από το 7ο Γυμνάσιο Ιλίου, «Αrgopaths» από το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ.) Άργους, «Beeuty» από το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας, «BlindCare» από το 24ο ΓΕΛ Αθηνών, «BLOUΖES – ΖΩ» από το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βραχνέικων, «Castellans» από το Ημερήσιο Γυμνάσιο και Λύκειο Μεθώνης Μεσσηνίας,

«Citrus Dried Fruits of Argolida» από το E.E.E.EK Άργους Αργολίδας, «Community Builders» από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, «CRASHLINK» από το Κολλέγιο Ψυχικού, «DISASTER AWARENESS CENTER» από το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας, «E(SG)RASE» από το 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, «ecoCash» από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Κολλέγιο Ψυχικού, «EcoInno Mykonos» από το ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου, «Ecolution Μαθητική Επιχείρηση» από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Μεσολογγίου, «Epiconians» από το 2ο Γενικό Λύκειο Γλυφάδας, «Foodprint Challenge» από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, «FREE LIFE» από το E.E.E.EK Καλύμνου, «G.R.E.E.N. Electroλύση» από το Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, «Go VR» από το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο – Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, «GROILS» από το 1ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών – Γεννάδειο, «Health and Herbs» από το 4ο ΓΕΛ Καλαμάτας, «Hungry Minds» από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγίου Δημητρίου & 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγίου Δημητρίου, «I’m Still Active» από το 2ο

Γενικό Λύκειο Παλλήνης, «ΙnNeed» από το ΓΕΛ Βουλιαγμένης, «Jar Upgrade» από το 3ο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου, «Kryokeri» από το Γενικό Λύκειο Κρυονερίου, «LA Accessorize me!» από το Γενικό Λύκειο Άνοιξης, «Link Skills» από το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου – Νίκος Καζαντζάκης, «Memniso» από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, «Micro-Stories» από το Πρότυπο Λύκειο Πατρών, «Milky Way Plastics» από τα Εκπαιδευτήρια Ι. Τσιαμούλη, «mindset» από την Ελληνογερμανική Αγωγή, «My PG» από το Ευπαλίνειο ΕΠΑ.Λ. Αλίμου, «MyHistoryWay & Σια Ο.Ε.» από τη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, «Oliv8» από το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου, «Owl Vision» από την Μαράσλειο Σχολή (26ο ΓΕΛ Αθηνών), «Palette Travel» από το 1ο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ Χαϊδαρίου, «PAPER WONDERS» από το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Αιγίου, «Peti_Tou BOUTIQUE Up Cycling & Second Hand» από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αγρινίου, «PlaySEN» από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πατρών, «PROPHETE» από το 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς, «ResQ» από τα Εκπαιδευτήρια Ν. Ζαγοριανάκου, «sNAκDeli» από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καλλιθέας & 5ο ΓΕΛ Καλλιθέας, «SOCIAID» από το 1ο ΓΕΛ Καισαριανής, «StudyAId» από το Pierce – Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, «Therapy Time» από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση, «tobostanimou» από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή, «TRASHBOT NETWORK» από το Εράσμειο Λύκειο – Ελληνογερμανική Σχολή, «Weaxan» από το CGS, «What the Watt (WTW)» από τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο Βάρης, «Εκπαιδευτική Σχολική Καφετέρια» από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Δημητρίου, «Κυλικείο Η Αφθονία» από το Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αθηνών, «Μέτρον Άριστον» από το Γυμνάσιο Λ.Τ Λαμπείας, «ΜΥΣΤΙΛΛΗ» από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα ΑΕΜΕ, «Ο ΛΥΚΕΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ» από το Γενικό Λύκειο Μούδρου, «ΦΥΤΕΨΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ 2» από το 2o E.E.E.EK. Πειραιά – Άνοιξη και «Hotel Hub App» από το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου – Ροδίων Παιδεία. Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024

Μediterranean Cosmos – Από τις 09.00 έως τις 15.00

Οι 46 Μαθητικές Εικονικές Επιχειρήσεις 2024 που συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά)

είναι οι εξής: «1o gel volou» από το 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ, «3T -TOP THERMO TECHNOLOGY» από

το 1 Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας, «Ancient Guardians» από το Ιδιωτικό Λύκειο –

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Α.Ε., «Arbori» από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Anatolia,

«AμeArt» από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, «BBB: Blistering Biodegradable

Blisters» το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, «Bee natural» από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό

Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) ΙΝ.Α.Α Πευκών, «BIO AESTHESIS» από το ΓΕΛ Σούδας, «BLUE

I (Intelligence)» από τα ΕΠΑΣ-ΙΕΚ Ξάνθης & ΕΠΑΣ Αλεξανδρούπολης, «Bottle Spa» από το

ΓΕΛ Σούδας, «Cerealia» από το 1ο ΕΠΑ.Λ Διδυμότειχου Ευγένιος Ευγενίδης, «Creative

Tensions Α.Ε.» από το 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης – Μανόλης Ανδρόνικος,

«cyclogames» από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Γιαννιτσών, «EC’H’O-PANEL» από το 10o Γενικό

Λύκειο Λάρισας, «Eco Chimney Filter Company (E.C.F.C.)» από το 3ο Λύκειο Ιωαννίνων,

«Electriωni» από το 2ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης – Λευκός Πύργος, «ENGLISHMANIA»

από το ΔΕΛΑΣΑΛ Θεσσαλονίκης, «FEASY» από το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Σερρών – Αριστοτέλειο

Εκπαιδευτήριο, «FindDayPrice» από το 2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας, «Greek Herbal Products» από

το Εργαστηριακό Κέντρο Ορεστιάδας, «Kids Find Hobby» από το 3ο Γυμνάσιο Εχεδώρου

(Καλοχώρι), «Lady Lunch» από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ Γρεβενών, «Let’ s go» από το Ειδικό

Γυμνάσιο -Λύκειο ΕΑΕ Κωφών- Βαρηκόων Θεσσαλονίκης, «mAIschool» από το 2o ΓΕΛ

Πυλαίας, «OLIVAPASTA» από το 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ Μοιρών & 1ο Εργαστηριακό Κέντρο

Ηρακλείου, «olivebee» από το Γυμνάσιο Νικητής, «OLIVECARΕ» από το Γενικό Λύκειο

Θεσπρωτικού, «OLYMPUS BLOCKCHAIN» από τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων, «Oqulus» από

την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, «PATHWAY PINNACLE» από τα Εκπαιδευτήρια Πλάτων

Κατερίνης, «PYRASPIS» από το 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς & το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου

Μακεδονίας, «School Buddy» από το Γυμνάσιο-Λύκειο Αβδήρων Ξάνθης & το Γυμνάσιο

Φερών Έβρου, «Smart Electronic Bin (SEB)» από το 1ο ΕΠΑ.Λ Δράμας, «SPACE

SCHOOL EPANOMIS» από το 1ο Πρότυπο ΕΠΑ.Λ Επανομής, «Stalk Jet» από το 1ο ΕΠΑ.Λ

Δοξάτου Δράμας, «The Sminth-Νutlers» από το Γυμνάσιο Σμίνθης, «Trips for Teens (T4T)»

από το 24ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, «We see for you» από το Αριστοτέλειο Κολλέγιο, «Ε^4Κ-

φραστές, της φύσης και της τέχνης» από το 1o E.E.E.EK Θέρμης, «Εικονική επιχείρηση

Restassistant» από το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Λαμίας, «ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ… από τον τόπο

μας» από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Άργους Ορεστικού, «Μελισσομαγεία και ομορφιά» από το 1ο Ενιαίο

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο ΑΝ. Θεσσαλονίκης, «Παξιμα-δικά μας» από το

Ε.Ε.Ε.ΕΚ Παύλου Μελά, «Περί(ηγηση) …. Τρικερίου» από το Γυμνάσιο με Λ.Τ. Τρίκεριου,

«ΣΟΥΦΕΡΝΩΝΑΦΑΣ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΜΑΣ» από το 1ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και

«ΧΑΡΤ-ΕΞ» από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καβάλας.

Στα επόμενα στάδια του προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση 2024», οι

μαθητικές ομάδες θα διεκδικήσουν το Public Choice Award σε ειδική ιστοσελίδα, στην

οποία θα ψηφίζει το κοινό. Για τη συμμετοχή τους στον Πανελλαδικό Τελικό «Καλύτερη

Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2024» θα αξιολογηθούν από τα business plan, που θα

καταθέσουν.

Μαθητική Εικονική Επιχείρηση 2024

Με τη χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Raycap, Citi Foundation,

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, LAMDA Development, SAP, Ίδρυμα Καπετάν

Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, EY Ελλάδος, Accenture, Μπάρμπα Στάθης

Χορηγοί Εκδήλωσης: The Mall Athens, Mediterranean Cosmos, Vision

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, Έρα Σπορ, Kosmos FM, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,

Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Capital.gr, TheTOC.gr, Athens Deejay FM,

Rock FM, Λάμψη FM, Tηλεθεατής, Τηλέραμα, epixeiro.gr, ελculture.gr, Atticanews.gr,

Thisisus.gr.

Υποστήριξη Εικονικών Επιχειρήσεων από Inspirational Mentors 2024

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πολλές ομάδες υποστηρίχθηκαν από Inspirational Mentors

που συμμετέχουν στον πρωτότυπο θεσμό του JA Greece. Ιnspirational Mentors 2024 είναι

ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και

Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης και άλλες 48 κορυφαίες προσωπικότητες του

πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου.

Δείτε τους/τις Inspirational Mentors 2024:

https://jagreece.org/ja-greece-o-prothypourgos-o-ypourgos-paideias-kai-alles-sarantaokto-

koryfaies-prosopikothtes-inspirational-mentors.

To Ιnspirational Mentoring του JA Greece συντονίζει η Δημοσιογράφος – Διευθύντρια

Επικοινωνίας Μαρία Γιαννέτου με την Communications Specialist Ελίνα Δελενίκα και την

συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας του Junior Achievement Greece.

Δύο διαδοχικές Πανευρωπαϊκές πρωτιές για την Ελλάδα

Η Ελλάδα φέρνει Πανευρωπαϊκές πρωτιές στη μαθητική επιχειρηματικότητα και μάλιστα

διαδοχικές. Οι μαθητικές ομάδες από το JA Greece, κέρδισαν επί δύο συνεχόμενες χρονιές

το πρώτο Πανευρωπαϊκό βραβείο του Junior Achievement, μεταξύ 40 συμμετοχών από όλη

την Ευρώπη. Το 2022, η Μαθητική Εικονική Επιχείρηση «Μicrogreens-Magicgreens» από το

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς κέρδισε το πρώτο βραβείο του JA Europe/GΕΝ-Ε και την

επόμενη χρονιά, το 2023, η «Ιsometricks» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας έφερε και πάλι το χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Η «Ιsometricks» θα

διαγωνιστεί στις 16 Απριλίου 2024 στον Παγκόσμιο Τελικό Διαγωνισμό του JA Worldwide

εκπροσωπώντας την Ευρώπη.

Junior Achievement Greece

Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη

κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior

Achievement Worldwide που εκπαιδεύει στην επιχειρηματικότητα 15.000.000 παιδιά

παγκοσμίως και είναι, το 2024, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, υποψήφιο για το Νόμπελ

Ειρήνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, επισκεφθείτε την

ιστοσελίδα www.jagreece.org.