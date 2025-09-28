Ήττα στις καθυστερήσεις για τον Παναιτωλικό

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 18' με πέναλτι του Αγκίρε, αλλά ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Τετέ και πήρε το πρώτο του τρίποντο στη Stoximan Superleague στο 90' +5' με κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από σέντρα του Σάντσες!

Ο Παναθηναϊκός στο θρίλερ του Αγρινίου βρήκε ένα μεγάλο γκολ του Γερεμέγεφ στο 95' και κατάφερε να... αποδράσει, παίρνοντας την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα με 2-1!

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός: Έτσι έπαιξαν

Ο Γιώργος Πετράκης παρέταξε τον Παναιτωλικό με τον Τσάβες κάτω από τα δοκάρια, τον Γαλιάτσο δεξιό μπακ, τους Σιέλη και Σταγίτς στο κέντρο της άμυνας και τον Νικολάου αριστερά. Μπουχαλάκης και Εστεμπάν οι δύο κεντρικοί χαφ. Ματσάν σε ελεύθερο ρόλο, Μίχαλακ και Ενκολόλο οι δύο εξτρέμ και σέντερ φορ ο Αγκίρε.

Για τον Παναθηναϊκό του Χρήστου Κόντη, ο Λαφόν υπερασπίστηκε την εστία. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Πάλμερ με τον Ίνγκασον οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στο ένα φτερό της επίθεσης ο Τζούρισιτς, στο άλλο ο Tετέ και... φουνταριστός ο Σφιντέρσκι.

Το λάθος του Τσέριν, ξύπνησε μετά το 30' ο Παναθηναϊκός

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός είχε την συντριπτική κατοχή της μπάλας αλλά ο Παναιτωλικός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 18'. Ο Τσέριν έκανε χέρι μέσα στην περιοχή και ο Αγκίρε άνοιξε το σκορ από την άσπρη βούλα.

Η ομάδα του Κόντη... ξύπνησε μετά το 30' και κατάφερε μέχρι το 35' να φτιάξει τρεις μεγάλες στιγμές αλλά όχι και να σκοράρει. Ο Τσιριβέγια σούταρε πάνω στον Τσάβες, το ίδιο έκανε και ο Τζούρισιτς από την μικρή περιοχή ενώ ο Μπακασέτας από το ίδιο σημείο, πλάσαρε άουτ.

Η διαφορά των ομάδων στο ημίχρονο προήλθε από την φάση του πέναλτι που έκανε ο Τσέριν

Ο γνωστός λυτρωτής Γερεμέγεφ! Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει με την έναρξη του δευτέρου μέρους. Αυτή η υπεροχή οδήγησε στην ισοφάριση του 57'. Ο Τετέ έγινε κάτοχος της μπάλας εντός περιοχής και με υπέροχη ατομική ενέργεια, άδειασε δύο αντιπάλους και νίκησε τον Τσάβες. Στη συνέχεια οι ''πράσινοι'' αναζήτησαν το δεύτερο γκολ, οι γηπεδούχοι κλείστηκαν στην περιοχή τους αλλά το Τριφύλλι δεν είχε φάσεις μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Πάντοβιτς απείλησε στο 85', με την κεφαλιά του να περνά άουτ. Στο 89' ο Τετέ σούταρε πάνω στον Τσάβες και η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 95'! Ο Ρενάτο έκανε υπέροχη σέντρα και ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο πλεκτό!

MAN OF THE MATCH: Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ποιός άλλος; Πέρασε στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά και με κεφαλιά χάρισε την νίκη στον Παναθηναϊκό.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Από τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Τετέ για την εικόνα του στο δεύτερο μέρος και από τον Παναιτωλικός ο νεαρός Κοντούρης στη μεσαία γραμμή. Στην ίδια κατηγορία και ο Ρενάτο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Οι στόπερ του Παναιτωλικού πιάστηκαν στον... ύπνο στο τελευταίο λεπτό, δίνοντας εύκολη εκτέλεση στον Γερεμέγεφ.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Άνταμ Τσέριν διεκδίκησε την μπάλα στον αέρα έχοντας απλώσει το χέρι του, η μπάλα χτύπησε εκεί και ο Σλοβένος έκανε... δώρο το πέναλτι στον Παναιτωλικό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ορθή η υπόδειξη πέναλτι από το VAR που δεν είδε ο Τσακαλίδης στο χέρι του Τσέριν. Το ημιαυτόματο επίσης ακύρωσε το γκολ του Σιέλη ως οφ-σάιντ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε πισωγύρισμα στο Αγρίνιο και μετά την Βέρνη, πήρε ακόμη μια νίκη. Σε παιχνίδι-θρίλερ, με ανατροπή στο δεύτερο μέρος και το... χρυσό κεφάλι του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που έδωσε την νίκη στο Τριφύλλι.

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77' Μανρίκε), Μπουχαλάκης (43' Κοντούρης), Ενκολόλο, Εστέμπαν, Ματσάν, Μίχαλακ (70' Σμυρλής), Αγκίρε (70' Άλεξιτς).

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (83' Σιώπης), Τσέριν (55' Σάντσες), Μπακασέτας (83' Πάντοβιτς), Τζούρισιτς (55' Ζαρουρί), Τετέ, Σφιντέρσκι (75' Γερεμέγεφ).

