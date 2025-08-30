Ήττα για την Κ19 του Παναιτωλικού από τον Άρη με 1-0

Η ομάδα Κ19 του Παναιτωλικού γνώρισε την ήττα στη Θεσσαλονίκη από την αντίστοιχη του Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Υποδομής της Super League.

Στο 26’ σημειώθηκε το μοναδικό τέρμα των γηπεδούχων, με τον Παναιτωλικό να χάνει στη συνέχεια σημαντικές ευκαιρίες με τον Γερνά στο 34’ και τον Βασιλείου στο 50’.

Στο 66’ ο Αλμπάνης σημάδεψε το κάθετο δοκάρι σε μια ακόμα ευκαιρία για την ισοφάριση.

Αγωνίστηκαν οι: Σπούδας, Μεγγίδης, Καρκαμάνης (60’ Λαζαρίδης), Ασημακούλας, Αδαμόπουλος, Γιωτόπουλος (79’ Γκορόγιας), Κεχαγιάς (82’ Τοζίδης), Γερνάς (79’ Βέργος), Δρακόπουλος (46΄ Φερεκίδης), Βασιλείου, Αλμπάνης.

panetolikos.gr