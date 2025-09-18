Ιταλία: Ξύλο ανάμεσα σε βουλευτές μετά από ψηφοφορία για συνταγματική μεταρρύθμιση

Σε ρινγκ μετατράπηκε η βουλή στην Ιταλία σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου καθώς βουλευτές ήρθαν έπαιξαν ξύλο μεταξύ τους, ήρθαν στα χέρια μετά από συνταγματική μεταρρύθμιση.

Η μεταρρύθμιση αφορά τις εξουσίες των δικαστικών υπαλλήλων στην Ιταλία η οποία υπερψηφίστηκε με ψήφους 243 υπέρ και 109 κατά, βουλευτές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι φασαρίες.

Το Δημοκρατικό Κόμμα με την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Κιάρα Μπράγκα, επιτέθηκε σφόδρα στα μέλη της κυβέρνησης που χειροκρότησαν.

Τότε διάφοροι βουλευτές της αντιπολίτευσης πλησίασαν τα έδρανα της κυβέρνησης για να διαμαρτυρηθούν, τα αίματα άναψαν με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια και μάλιστα σύμφωνα με τη La Stampa, υπήρξαν και τραυματισμοί.

Παρά το γεγονός πως η μεταρρύθμιση υπερψηφίστηκε, δεν επιτεύχθηκε η πλειοψηφία των δύο τρίτων, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για να διεξαχθεί δημοψήφισμα για το θέμα.

autonomia differenziata, discussione alla Camera...Donno (M5S) srotola il tricolore davanti a Calderoli...rissa furibonda...poi arriva lo squadrista leghista Iezzi che sferra ripetuti pugni...

spettacolo indecoroso alla vigilia del G7...che tristezza#Camera #rissa #Donno #Iezzi pic.twitter.com/ktiiHhhPkK

— Sirio 🏀 (@siriomerenda) June 12, 2024

L’INDEGNA gazzarra delle opposizioni dopo che alla Camera abbiamo approvato la riforma sulla #separazionedellecarriere dei #magistrati. Proprio non ce la fanno ad accettare le regole della democrazia: che vergogna! pic.twitter.com/YHmghGvSkI — Alessia Ambrosi 🇮🇹 (@AleAmbrosiTW) September 18, 2025

