Ιταλία: Γυναίκα οδηγός ετών 100 ανανέωσε για ακόμη δυο χρόνια το δίπλωμα οδήγησης

«Αυτή η ανανέωση με κάνει ευτυχισμένη και πιο αυτόνομη», δήλωσε ίδια στην Corriere della Sera λέγοντας ότι τώρα δεν θα πιέζει το γιο της να την μεταφέρει.

«Είμαι τυχερή που έφτασα στα 100. Και για μένα είναι έκπληξη που είμαι τόσο υγιής. Δεν παίρνω φάρμακα, μόνο το “περίεργο” υπνωτικό χάπι που και που».

Μάλιστα είπε πως η όρασή της είναι τόσο καλή που μπορεί να διαβάζει την εφημερίδα χωρίς την βοήθεια γυαλιών.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Ιταλία έχει από τους υψηλότερους αιωνόβιους πληθυσμούς της Ευρώπης -με αυξητική τάση ενώ σύμφωνα τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας τον Μάιο, ζούσαν 20.456 αιωνόβιοι, από 14.456 που ήταν το 2019.

Οι άδειες οδήγησης για τους άνω των 80 ετών ανανεώνονται κάθε δύο χρόνια, ενώ οι οδηγοί πρέπει να προσκομίζουν ιατρικά πιστοποιητικά για να διασφαλίσουν ότι είναι σωματικά και πνευματικά υγιείς.

🚙👵🏻 Se non è mai troppo tardi per imparare, non lo è nemmeno per guidare. Lo dimostra Candida Uderzo, 100 primavere, di Breganze (VI), alla quale è stata rinnovata la patente fino al 2024, quando di anni ne avrà ben 102.

