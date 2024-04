Ιστορικό: Η Ferrari αλλάζει το όνομά της - Δείτε πως θα λέγεται

Η Ferrari ανακοίνωσε ότι από το γκραν πρι του Μαϊάμι και μετά θα έχει άλλο όνομα.

Η Ferrari θα προχωρήσει σε αλλαγές από το γκραν πρι του Μαϊάμι και μετά. Συγκεκριμένα η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε μια πολυετή συνεργασία με την εταιρεία Hewlett-Packard, η οποία έγινε ο χορηγός τίτλου της ομάδας.

Η ομάδα θα ονομάζεται «Scuderia Ferrari HP» από εδώ και στο εξής, με την συμφωνία χορηγίας τίτλου να επεκτείνεται στην ομάδα F1 Academy της Ferrari και στα esports της. Εκτός από την συμφωνία χορηγίας τίτλου, η πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής θα παρέχει υπηρεσίες, από υπολογιστές, εκτυπωτές μέχρι και hardware τεχνολογικό υλικό.

It all starts in the garage, where we dare to dream and achieve. Today, @HP and @ScuderiaFerrari announce their historic title partnership.

We are thrilled to embark on a journey to empower people through technology and innovation and create meaningful connections worldwide 🏁… pic.twitter.com/X2b0GfiNrk

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2024