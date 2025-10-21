Ιστορική στιγμή για την Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Γράφεται ιστορία στην Ιαπωνία όπου αναμένεται για πρώτη φορά να ορκιστεί γυναίκα πρωθυπουργός.

Την ψήφο εμπιστοσύνης της κάτω βουλής της Ιαπωνίας για την πρωθυπουργία εξασφάλισε σήμερα, Τρίτη (21.10.25), η επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σανάε Τακαΐτσι και έτσι αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί ως πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, κερδίζοντας πάνω από τους μισούς της 465μελους Βουλής.

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή ώστε η Τακαΐτσι να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η 64χρονη νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας διαδέχεται τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες του κόμματός του.

Πηγή: protothema.gr