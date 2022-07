Ιστορική στιγμή: Αρχαίοι γαλαξίες αποκαλύπτονται στην πρώτη εικόνα από το τηλεσκόπιο James Webb – H βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος

Πρόκειται για την πρώτη εικόνα που εξασφαλίζεται από το ισχυρότερο τηλεσκόπιο, που εκτοξεύτηκε ποτέ στο διάστημα και το οποίο υπόσχεται να αναδιαμορφώσει την κατανόησή μας για την απαρχή του σύμπαντος.

Το μικρό κομμάτι του σύμπαντος, που ονομάζεται SMACS 0723 καταγράφηκε λεπτομερώς από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST). Απεικονίζεται το φως από πολλούς διαφορετικούς γαλαξίες που αναβοσβήνουν, μεταξύ των παλαιότερων στο σύμπαν.

Ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την εικόνα σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου, κάνοντας λόγο για μια «ιστορική στιγμή» και πρόσθεσε ότι παρέχει «ένα νέο παράθυρο στην ιστορία του σύμπαντός μας».

It’s here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb’s First Deep Field.

