Ιστορική στιγμή: Απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς - Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σαυρό οι πρώτοι επτά - Δείτε LIVE

Δείτε LIVE την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς που ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με ελπίδες για μια γενικευμένη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα όλου του πλανήτη σήμερα, Δευτέρα (13,10. 25) είναι στραμμένο στο Ισραήλ, όπου απελευθερώνονται οι όμηροι της Χαμάς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρώτης φάσης της συμφωνίας για την εκεχειρία στη Γάζα.

Πρόκειται για 20 ζωντανούς ομήρους από τους 48 που είχαν απαχθεί κατά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμας εισέβαλε στο Ισραήλ, και οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι τους μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Η διαδικασία απελευθέρωσης ξεκίνησε στις 8 το πρωί της Δευτέρας, με τους πρώτους 7 να αποχωρούν από τα χέρια της Χαμάς και να παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό.

Στη συνέχεια, θα περάσουν από ιατρικές εξετάσεις, καθώς είναι φανερά υποσιτισμένοι και έπειτα θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και στις αγκαλιές των οικογενειών τους.

Όλη η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε τρία «κύματα», ενώ λίγο πριν τις 11 το πρωί αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα γίνει ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που θα μιλήσει στο κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Παράλληλα, ο ίδιος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς και με τις οικογένειες των ομήρων.

Λίγο αργότερα, στην Αίγυπτο θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής, όπου θα παρευρεθούν 20 ηγέτες.

Σημειώνεται πως ο ΟΗΕ δήλωσε ότι το Ισραήλ ενέκρινε περισσότερες αποστολές βοήθειας, ελπίζοντας ότι είναι «μόνο η αρχή» για την παροχή κρίσιμων προμηθειών στον θύλακα.

Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για Ισραήλ και Αιγύπτο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας «τελείωσε».

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για την σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: cnn.gr