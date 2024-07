Ιστορική selfie από αθλητές της Κίνας, της Βόρειας και της Νότιας Κορέας!

Όταν ο αθλητισμός ενώνει!

DPRK mixed doubles table tennis team you will be in my heart forever pic.twitter.com/lVR8xSMY6B

Εκτός από το αγωνιστικό σκέλος, όπου οι εκπρόσωποι των δύο χωρών παρουσίασαν πλούσιο θέαμα, υπήρξε και μια στιγμή στην απονομή των μεταλλίων που ενσαρκώνει το ολυμπιακό ιδεώδες.

Ποιοι πόζαραν στην ιστορική selfie των Ολυμπιακών Αγώνων 2024

Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Νότια Κορέα με εύκολη νίκη επί του Χονγκ Κονγκ στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο (4-0), κάτι που σημαίνει ότι στο βάθρο βρέθηκαν δύο χώρες που έχουν τις χειρότερες δυνατές σχέσεις.

Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίστηκε στην απονομή, καθώς μόλις ολοκληρώθηκε οι αθλητές και των τριών χωρών έβγαλαν μαζί φωτογραφία, δείχνοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει.

A warm #selfie! After receiving the award for the table tennis mixed doubles at #Paris2024 , gold, silver and bronze medalists from China🇨🇳, DPR Korea🇰🇵 and South Korea🇰🇷 took a selfie together! 📸🏓 #OlympicGames #TableTennis pic.twitter.com/bSOU4r4sDP

