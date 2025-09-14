Ιστορικές Καταδύσεις στο Μύτικα: Απανωτά τα Παγκόσμια Ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ιστορία γράφεται στον Μύτικα, με τρία νέα Παγκόσμια Ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης 2025.

Σήμερα Κυριακή (14.9.25), στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης (CMAS) στο Μύτικα Ξηρομέρου, καταγράφηκαν νέες εκπληκτικές επιδόσεις και παγκόσμια ρεκόρ.

Χρυσό Μετάλλιο CNF Men Seniors – Piotr Kubiak, 91μ

Ο Piotr Kubiak από την Πολωνία εντυπωσίασε με μια αριστοτεχνική βουτιά Constant Weight No Fins (CNF), φτάνοντας τα 91 μέτρα και κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Men’s Senior. Η δύναμη, ο έλεγχος και η αντοχή του κάτω από την επιφάνεια ξεχώρισαν.

Νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ CNF Masters Ανδρών M2 – David Mellor, 67μ

Ο David Mellor εντυπωσίασε με μια κατάδυση χωρίς πτερύγια και με σταθερό βάρος (CNF), φτάνοντας τα 67 μέτρα και καθιερώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία Masters M2. Μια επίδοση που αποδεικνύει δύναμη, αυτοέλεγχο και ακρίβεια κάτω από την επιφάνεια.

Νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ CNF Masters Ανδρών M3 – François Lusignan, 40μ

Ο François Lusignan σημείωσε νέο ρεκόρ στην κατηγορία Masters M3, καταδυόμενος στα 40 μέτρα με εξαιρετικό έλεγχο και τεχνική. Μια ακόμη ιστορική κατάδυση σε ένα πρωτάθλημα γεμάτο ορόσημα.

Νέο Para Freediving Παγκόσμιο Ρεκόρ – CNF – Alexander Kusakin, 37μ

Ο Alexander Kusakin σημείωσε το τρίτο παγκόσμιο ρεκόρ του σε αυτό το πρωτάθλημα, μετά τα ρεκόρ CWT και FIM που είχε καταρρίψει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Μια εξαιρετική σειρά επιδόσεων που εμπνέει ελεύθερους δύτες σε όλο τον κόσμο.

Η σημερινή ημέρα στο Μύτικα σηματοδότησε ιστορικές στιγμές για την ελεύθερη κατάδυση, με αθλητές που ξεπέρασαν τα όρια και γράφουν ιστορία στα βάθη του Ιονίου.