Ιστιοφόρο με Νορβηγούς προσάραξε στην Τουρλίδα

Ένα ιστιοφόρο με Νορβηγούς προσάραξε στην Τουρλίδα όπως ενημερώνει το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου χθες Σάββατο 6.9.25

Πιο αναλυτικά:

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Μεσολογγίου για προσάραξη ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (υπήκοοι Νορβηγίας) στη θαλάσσια περιοχή ¨ΤΟΥΡΛΙΔΑ¨ Πατραϊκού κόλπου.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και τα επαγγελματικά-αλιευτικά (Ε/Π-Α/Κ) σκάφη ¨ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΖΙΜΗΣ¨ Ν.Μ. 82 και ¨ΤΖΑΝΗΣ¨ Ν.Μ. 31. Το Ι/Φ αποκολλήθηκε με τη συνδρομή των Ε/Π-Α/Κ σκαφών και στη συνέχεια, πρόσδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Μεσολογγίου, με τη συνοδεία του ΠΛΣ. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ι/Φ σκάφους, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο φορέα.