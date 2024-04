Ισραήλ: Το Ιράν εξαπέλυσε δεκάδες drones και πυραύλους – Αναφορές ότι Νετανιάχου έφυγε από τη χώρα

Σε διάγγελμά του ο Νετανιάχου ανέφερε πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποκρούσει μια επίθεση

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν δεκάδες drones και πυραύλους με στόχο συγκεκριμένα σημεία στο Ισραήλ, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Εικόνες με drones μεταδίδονται στα social media, με τους χρήστες να υποστηρίζουν πως είναι του Ιράν.

Σύμφωνα με αναφορές Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει επιθέσεις με τουλάχιστον 50 drones. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως θα περάσουν ώρες μέχρι να φτάσουν στο Ισραήλ. Συγκεκριμένα αναμένεται να φτάσουν στο Ισραήλ στις 02:00. To Ισραήλ κλείνει επίσης τον εναέριο χώρο από τις 00:30.

Ο Τζο Μπάιντεν ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση από την ομάδα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Ιορδανία και Ιράκ έκλεισαν τον εναέριο χώρο

Το Ιράκ έκλεισε τον εναέριο χώρο του και διέκοψε κάθε εναέρια κυκλοφορία, ανακοίνωσε το ιρακινό υπουργείο Μεταφορών. Το ίδιο έχει πράξει και η Ιορδανία. Και οι δύο χώρες βρίσκονται ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν.

«Η ιορδανική αντιαεροπορική άμυνα είναι έτοιμη να αναχαιτίσει και να καταρρίψει οποιοδήποτε ιρανικό drone ή αεροσκάφος παραβιάσει τον εναέριο χώρο της» δήλωσαν δύο ιορδανικές πηγές ασφαλείας.

Επίσης η Ιορδανία κήρυξε κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της απειλούμενης επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης

BREAKING: Iran has launched dozens of drones, will take hours to reach Israel pic.twitter.com/y5SAovmkOq

#BREAKING#Iran launches attack on #Israel with dozens of drones, US and Israeli officials say.

- Axios - pic.twitter.com/KKw4fTaH6A

— EHA News (@eha_news) April 13, 2024