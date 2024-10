Ισραήλ: Νεκρός ο πρωθυπουργός της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Γάζα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Μουστάχα μαζί με τον επικεφαλής ασφαλείας του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και τον επικεφαλής του γενικού μηχανισμού ασφαλείας της Χαμάς σκοτώθηκαν σε αεροπορική επίθεση που πραγματοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ πριν από τρεις μήνες στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το IDF, το χτύπημα που πραγματοποιήθηκε από μαχητικά αεροσκάφη είχε στόχο κορυφαίους αξιωματούχους, οι οποίοι κρύβονταν ε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας,

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι «η Χαμάς δεν ανακοίνωσε τους θανάτους των τριών υψηλόβαθμων αξιωματούχων για να μην ρίξει το ηθικό και την λειτουργία της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Approximately 3 months ago, in a joint IDF and ISA strike in Gaza, the following terrorists were eliminated:

🔴Rawhi Mushtaha, the Head of the Hamas government in Gaza

🔴Sameh al-Siraj, who held the security portfolio on Hamas' political bureau and Hamas' Labor Committee

🔴Sami… pic.twitter.com/6xpH6tOOot

— Israel Defense Forces (@IDF) October 3, 2024