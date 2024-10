Ισραήλ: Μια 33χρονη που μπήκε μπροστά να προστατεύσει τον 9 μηνών γιο της στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης

Συνολικά επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους - Μεταξύ τους ο Έλληνας Ιωνάς Καρούσης και μια 17χρονη

Νέες λεπτομέρειες που ενισχύουν περισσότερ το μέγεθος της τραγωδίας, η οποία εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα σε σταθμό τραμ στην περιοχή Γιάφα, κοντά στο Τελ Αβίβ, προκύπτουν για τα θυματά της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ισραηλινής Αστυνομίας, ανάμεσα στους νεκρούς - πέραν του 26χρονου Έλληνα Ιωνά Καρούση - ήταν μια 33χρονη μητέρα, η Ινμπάρ Σεγκέβ - Βίγκντερ, η οποία, όπως αναφέρεται, βρισκόταν στο σημείο μαζί με τον εννέα μηνών γιο της, Άρι. Όταν η νεαρή γυναίκα αντιλήφθηκε τους πυροβολισμούς από τους δύο Παλαιστίνιους τρομοκράτες, μπήκε μπροστά από το παιδί της για να το προστατέψει, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

This is Inbar Segev.

Yesterday, she made the ultimate sacrifice—giving her life to shield her 9-month-old baby with her body—as two Palestinian terrorists opened fire on a tram south of Tel Aviv.

Her baby survived, but Inbar was among the seven people murdered. 💔

May her… pic.twitter.com/O3tlC9hvGQ

— American Jewish Committee (@AJCGlobal) October 2, 2024