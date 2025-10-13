Ισραήλ: Ελεύθερος ο όμηρος που έσκαβε τον τάφο του - Συγκινητικές οι στιγμές επανένωσης

Στο Ισραήλ επέστρεψε, μετά από 738 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα, ο όμηρος, Εβιάταρ Νταβίντ, ο οποίος σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς, φαινόταν εξαθλιωμένος και αναγκασμένος να σκάψει τον τάφο του.

Δύο χρόνια μετά την απαγωγή τους από τη Χαμάς, 20 Ισραηλινοί όμηροι επέστρεψαν στις οικογένειές τους, προκαλώντας συγκινητικές στιγμές επανένωσης.

Ανάμεσά τους, ο Εβιάταρ Νταβίντ, που είχε αιχμαλωτιστεί κατά την επίθεση στο φεστιβάλ Nova, επανενώθηκε με τους δικούς του μετά από 738 ημέρες αιχμαλωσίας στη Γάζα.

Η οικογένειά του τον αναγνώρισε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς, όπου φαινόταν εξαθλιωμένος και αναγκασμένος να σκάψει τον τάφο του.

Η επιστροφή του, μαζί με άλλους ομήρους, όπως ο φίλος του Γκι Γκιλμπόα Γκαλάλ και ο Ειτάν Μορ, γέμισε με δάκρυα χαράς και ανακούφισης τους συγγενείς τους, ενώ η μητέρα του Μάταν, Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, που είχε πρωτοστατήσει στον αγώνα για την απελευθέρωσή τους, εξέφρασε την ανακούφισή της.

Πιο αναλυτικά

Δύο χρόνια μετά το Μαύρο Σάββατο της 7ης Οκτωβρίου 2023 οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που είχαν απαχθεί την ημέρα εκείνη από τη Χαμάς και τελικά κατάφεραν να επιβιώσουν επέστρεψαν στα εδάφη του Ισραήλ για να επανενωθούν με τις οικογένειες και τους κοντινούς τους ανθρώπους. Κάθε όμηρος φέρει και τη δική του ιστορία, με την περίπτωση του Εβιάταρ Νταβίντ να ξεχωρίζει.

Ο Νταβίντ, 25 χρονών σήμερα, είχε αιχμαλωτιστεί από την Παλαιστινιακή οργάνωση κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο φεστιβάλ Nova. Μάλιστα, φέρεται να είχε τραυματιστεί έπειτα από πυρά που δέχτηκε και να προσπάθησε να διαφύγει με το όχημά του, λίγο πριν τελικά συλληφθεί, μαζί με έναν πολύ καλό του φίλο, τον Γκι Γκιλμπόα Γκαλάλ.

Για πολύ μεγάλο διάστημα, οι δικοί του – όπως συνέβη και στις περιπτώσεις πολλών άλλων ομήρων – οι δικοί του αγνοούσαν οτιδήποτε είχε σχέση με την κατάσταση της υγείας του, καθώς ήταν ανοικτό ακόμα και το ενδεχόμενο να μην είναι πλέον ζωντανός.

Όμως, ξαφνικά μια αχτίδα φωτός φάνηκε στον σκοτεινό ορίζοντα, καθώς η οικογένειά του τον αναγνώρισε σε ένα βίντεο που δημοσιοποίησε με τους ομήρους που ήταν ακόμα εν ζωή η Χαμάς στις αρχές του 2025, κατά τη διάρκεια της τριήμερης τότε εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όταν και απελευθερώθηκαν τρεις Ισραηλινοί όμηροι.

Hostage who appeared starved and emaciated in harrowing images in captivity, where he was forced to dig his own grave, has been released ALIVE back to Israel.

Evyatar David is now safely back in Israel after 738 days in Gaza. pic.twitter.com/IM3LxaO3IO — Oli London (@OliLondonTV) October 13, 2025

Σε αυτό, ο Νταβίντ φαινόταν σε άθλια κατάσταση, εξαθλιωμένος από τις κακουχίες και αποστεωμένος. Σχεδόν αγνώριστος έχοντας πλέον πυκνό μούσι που έκανε δύσκολο να γίνει αντιληπτός ακόμα και από πολύ κοντινούς του ανθρώπους, ο 25χρονος σήμερα Νταβίντ ήταν σκιά του εαυτού του.

Στο βίντεο φαινόταν να κινείται με δυσκολία μέσα στα τούνελ της Χαμάς, ημίγυμνός φορώντας μόνο μια βερμούδα να κινείται με δυσκολία, κρατώντας ένα μπουκάλι στα χέρια του και με ένα μικρό φτυάρι να αναγκάζεται από τους άνδρες της Χαμάς να σκάψει ο ίδιος τον τάφο του, ενώ κρατάει κάποιες σημειώσεις σε ένα χαρτί.

Αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι ζωής που έδωσε εμμέσως ο Νταβίντ με τις ελπίδες της οικογένειάς του να έχουν αναπτερωθεί εν μέρει γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ζωντανός.

Τελικά, ο Νταβίντ ήταν μεταξύ των 20 ομήρων που την 13η Οκτωβρίου 2025 επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Ισραήλ, για να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Το ακόμη πιο ευχάριστο είναι το γεγονός ότι μαζί με τον Νταβίντ το φως της ελευθερίας είδε και ο φίλος του Γκιλμπόα – Γκαλάλ. Συγκινητικές ήταν οι στιγμές της επανένωσής του με την οικογένειά του, καθώς είχε το κουράγιο αν και ταλαιπωρημένος να πάρει αγκαλιά την αδελφή του πετώντας την ψηλά στον αέρα, ενώ ο πατέρας του τον περίμενε τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία.

שוב מחייך: גיא גלבוע דלאל התאחד עם בני משפחתו pic.twitter.com/gLfd0PABMC — החדשות - N12 (@N12News) October 13, 2025

Παρόμοια περίπτωση ήταν κι αυτή του Ειτάν Μορ, τον οποίο περίμεναν οι γονείς του επίσης με ισραηλινές σημαίες. Τα δάκρυα συγκίνησης αλλά και τα χαμόγελα δεν μπορούσαν να κρυφτούν με τις στιγμές να είναι ιδιαίτερα συγκινητικές.

Eitan Mor is finally with his parents! he is seen reuniting with his parents, Efrat and Zvika, at the IDF's Re'im base earlier. pic.twitter.com/ki7hxoV4Q0 — Victor H.S.Ong (@OngHsing777) October 13, 2025

Αγκαλιές, δάκρυα χαράς και φωνές ανακούφισης γέμισαν τον αέρα της αίθουσας όπου οι συγγενείς υποδέχονταν τον δικό τους όμηρο.

Ανάμεσα σε αυτούς και η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ που ήταν εκεί για να υποδεχθεί τον γιο της, Μάταν. Η Εϊνάβ ήταν από τις μητέρες που πρωτοστάστησαν στον διαρκή αγώνα για επαναπατρισμό των ομήρων ακόμη και με επιθέσεις στον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ , Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Διεξάγετε εκστρατεία εναντίον μου, εναντίον των οικογενειών των ομήρων, στραφήκατε εναντίον μας. Μας αποκαλείτε ‘προδότες’ όταν εσείς είστε ο προδότης, προδότης του λαού σας, των ψηφοφόρων σας, του κράτους του Ισραήλ», είχε ξεσπάσει από μικροφώνου η Εϊνάβ Ζαγκάουκερ, σε διαδήλωση κατά των χειρισμών του Νετανιάχου στο θέμα.

Einav Zangauker reunites with her son Matan, 25, after a heroic two-year campaign across Israel, during which she tirelessly pressed the government to end the war and bring the hostages home. pic.twitter.com/a5UkFkVyxm — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) October 13, 2025

משפחותיהם של גלי וזיו ברמן, עמרי מירן ואיתן מור צופות ברגעי שחרור יקיריהן pic.twitter.com/BrKisr76pH

— החדשות - N12 (@N12News) October 13, 2025

Watching this hostage return home to his family just made my day. pic.twitter.com/UQG7J2Cjv4 — Craig Considine (@CraigCons) October 13, 2025

Πηγή: dedomeno.gr