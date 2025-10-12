Ισραήλ: Χιλιάδες στη συγκέντρωση για τους ομήρους - Αποθέωση για Τραμπ, γιουχαρίσματα για Νετανιάχου

Χιλιάδες συμμετείχαν στην «ιστορική συγκέντρωση» στο Ισραήλ με αποδοκιμασίες και γιουχαρίσματα στην πλατεία των Ομήρων στο άκουσμα του ονόματος Μπενταμίν Νετανιάχου και αποθέωση για τον Προέδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

H «ιστορική συγκέντρωση» στην Πλατεία των Ομήρων έγινε γεγονός χθες το βράδυ, Σάββατο (11/10/2025), και 763 ημέρες μετά την έναρξη του, ο αιματηρός αυτός πόλεμος φτάνει στο τέλος του και οι 20 εν ζωή όμηροι επιστρέφουν στο Ισραήλ. Με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να μιλάει για τον Αμερικανό πρόεδρο αλλά και τον Μπενταμίν Νετανιάχου, οι αντιδράσεις του κόσμου προς το άκουσμα των ονομάτων τους σίγουρα δεν ήταν οι ίδιες.

Το αποκορύφωμα της βραδιάς λοιπόν, εκτός από την λήξη του πολέμου ,ήταν και οι διαφορετικές αντιδράσεις που είχε η πλειοψηφία των Ισραηλινών (αν όχι όλοι) όταν άκουσαν το όνομα του Ντόναλντ Τράμπ και όταν αυτό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Όταν ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον Τραμπ λέγοντας ότι «αρνήθηκε να δεχτεί ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή ήταν ανέφικτη», ο ίδιος καταχειροκροτήθηκε με τον κόσμο να ζητωκραυγάζει και να «υποκλίνεται» στον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Ιβάνκα Τραμπ είπε κατά την ομιλία της, ότι μεταφέρει το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι «είναι πάντα στο πλευρό τους» με χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες να ακούγονται σε κάθε πλευρά της πλατείας.

Τραγική ήταν η αντίθεση όταν ο απεσταλμένος του Τραμπ μίλησε για τον Νετανιάχου λέγοντας ότι «έκανε τα πάντα» για να επιτευχθεί η συμφωνία με τη Χαμάς, αφού οι χιλιάδες παρευρισκόμενοι τον αποδοκίμασαν και τον γιούχαραν δείχνοντας την αντιπάθεια που νιώθουν προς εκείνον, αφού όλον αυτό τον καιρό ο ισραηλινός πρόεδρος έκανε ότι ήθελε, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πολιτών.

Οι συγγενείς των ομήρων από τη Χαμάς είχαν ενώσει τις φωνές τους για πολλούς μήνες και πίεζαν την κυβέρνηση του Ισραήλ να κάνει τα πάντα για να τους ξαναφέρει στην πατρίδα τους, αλλά δεν αισθάνονταν ότι ο Νετανιάχου τους άκουγε.

Στην συγκέντρωση αυτή ακούστηκαν πολλές ομιλίες με αποκορύφωμα αυτές των Στιβ Γουίτκοφ, Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Επιστρέφετε σπίτι», είπε απευθυνόμενος στους ισραηλινούς που κρατά η Χαμάς ο Στιβ Γουίτκοφ, κατά την ομιλία του στην Πλατεία των Ομήρων του Τελ Αβίβ. «Το κουράγιο σας συγκίνησε την ανθρωπότητα», είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, χειροκροτούμενος από τους συγγενείς των ομήρων που ελπίζουν ότι την Δευτέρα θα γίνει η επανασύνδεση με τους αγαπημένους τους.

«Δεν πρόκειται να γιορτάσουμε απόψε. Θα γιορτάσουμε τη Δευτέρα», είπε ο έτερος αμερικανός απεσταλμένος, Τζάρεντ Κούσνερ και τόνισε: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που βλέπω τον τρόπο με τον οποίο το Κράτος του Ισραήλ και ο λαός του αντιμετώπισαν αυτή την τραυματική, αδιανόητη, φρικτή εμπειρία. Αντί να αναπαράγετε τη βαρβαρότητα του εχθρού, επιλέξατε να υπερασπιστείτε τις αξίες που πρεσβεύετε» είπε, ενώ το σύνθημα «ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ», αντηχούσε.

Την ίδια ώρα στην Ιερουσαλήμ, οι διαδηλωτές διάβαζαν το όνομα καθενός από τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, ενώ αντηχούσε η κραυγή «Επιστροφή», μετά από 100 εβδομάδες κινητοποιήσεων υπέρ της απελευθέρωσης των απαχθέντων.

