Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Ιράν: Οφθαλμός αντί οφθαλμού, λέει το Τελ Αβίβ- Καταρρίψαμε 3 drones, λέει η Τεχεράνη

Χτυπήσαμε εργοστάσιο γιατί δεν θέλαμε κλιμάκωση, λένε ισραηλινές πηγές στην Jerusalem Post - Γιατί επελέγη η πόλη Ισφαχάν

Νέο παγκόσμιο συναγερμό προκάλεσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής οι πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλούνται ABC, CNN, NBC, σύμφωνα με τις οποίες το Ισραήλ χτύπησε στο έδαφος του Ιράν με το Τελ Αβίβ για την ώρα να απαντά «ουδέν σχόλιο» και την Τεχεράνη να υποβαθμίζει όσα έχουν συμβεί κάνοντας λόγο για κατάρριψη μόνο τριών drones.

Air defense can be seen over Isfahan, Iran, shortly after a U.S. official confirmed to ABC News Israeli missiles have hit a site in Iran.

Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες πληροφορίες ό,τι συνέβη, συνέβη στην περιοχή του Ισφαχάν στο κεντρικό Ιράν στην οποία υπάρχει αεροπορική βάση αλλά και πυρηνικές εγκαταστάσεις με την Τεχεράνη δια διαρροών στα τοπικά πρακτορεία ειδήσεων να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε κάποιο πλήγμα σε αυτές.

Ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού δήλωσε ότι «οι κρότοι που ακούστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ισφαχάν προήλθαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας τα οποία έβαλαν εναντίον ύποπτου αντικειμένου».

BREAKING: VIDEO FROM NEAR THE MILITARY BASE IN ISFAHAN IN IRAN

Το NBC News μετέδωσε λίγο μετά τις 8 το πρωί ότι το Ισραήλ αξιολογεί το χτύπημα και τις ζημιές που έχει προκαλέσει με το CNN να μεταδίδει ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερωθεί από την Τρίτη ότι επρόκειτο να υπάρξει επίθεση-απάντηση του Ισραήλ «εντός 1-2 ημερών, χωρίς να δώσουμε την έγκριση» και το Fox News να κάνει λόγο για «περιορισμένης έκτασης χτύπημα του Ισραήλ».

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής το Ιράν σε όλες τις πληροφορίες που μεταδίδει για το περιστατικό δεν κάνει καμία αναφορά στο Ισραήλ. Σε μια προσπάθεια, δε, να υποβαθμίσουν τα όσα συνέβησαν, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από την πόλη Ισφαχάν στην οποία η ζωή συνεχίζεται κανονικά.

🇮🇷 #Iran's state broadcaster in Isfahan this am: "The city is in complete calm and security, people are going on with their normal lives."

"1-2 hours ago, sounds were heard in the sky. We understand several miniature UAVs were overhead, which were shot down." #oott pic.twitter.com/9PfQdWkxX8

— Nader Itayim | ‌‌نادر ایتیّم (@ncitayim) April 19, 2024