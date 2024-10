Ισπανία: Πόλη κάτω από το νερό η Βαλένθια - Απίστευτες εικόνες καταστροφής από drone

Η καταστροφή από τις πλημμύρες στη Βαλένθια είναι ανυπολόγιστη την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι με τους διασώστες να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές.

Το μέγεθος της βιβλικής καταστροφής από τις φονικές πλημμύρες, δείχνει το drone που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας

Το βίντεο της αστυνομίας, έχει καταγράψει περιοχές της Βαλένθια να έχουν «πνιγεί» από τη λάσπη από τις σφοδρές πλημμύρες, με δεκάδες αυτοκίνητα να έχουν γίνει μία άμορφη «μπάλα» σιδηρικών καθώς έχει πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Τα ορμητικά νερά, παρασύρουν ότι βρεθεί στο πέρασμά τους- περιουσίες και υποδομές έχουν «παραδοθεί» στο έλεος της κακοκαιρίας.

Σχεδόν χίλιοι στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

Οι πλημμύρες στην Βαλένθια προκάλεσαν εξάλλου τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της περιφέρειας, παρασύροντας γέφυρες, δρόμους, σιδηροτροχιές και βυθίζοντας κτίρια στο νερό μετά την υπερχείλιση ποταμών.

View of the catastrophic flooding in Valencia. Just awful 💔pic.twitter.com/X1L2Ecohtq

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 30, 2024