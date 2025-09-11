Ισπανία: Η στιγμή του σοβαρού τραυματισμού 17χρονου σε φεστιβάλ - Ταύρος τον κάρφωσε με τα κέρατα και τον πέταξε στον αέρα

Στον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου από ταύρο κατέληξε φεστιβάλ στην Ισπανία προς τιμή της Παναγίας των Angustias. Ταύρος το κάρφωσε στο κεφάλι με τα κέρατα.

Στο βίντεο από το περιστατικό που σημειώθηκε στην επαρχία του Τολέδο, φαίνεται ο ταύρος να χτυπάει επανειλημμένα τον νεαρό.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το μεγαλόσωμο ζώο αρχικά στρίμωξε τον 17χρονο σε έναν τοίχο πριν τον σηκώσει στον αέρα και τον χτυπήσει με δύναμη σε μια μεταλλική πόρτα.

Τον 17χρονο έσωσαν άλλοι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ που κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή του ταύρου και να τον απομακρύνουν από τον ανήλικο.

Σύμφωνα με πηγές της πολιτικής προστασίας της Ισπανίας ο νεαρός τραυματίστηκε στον ώμο και στην κοιλιά.

Κατά τις ίδιες πηγές η κατάσταση του σταθεροποιήθηκε στο σημείο του συμβάντος πριν να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τολέδο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

protothema.gr