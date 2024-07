Ισμαήλ Χανίγια: Νεκρός ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε σήμερα πως ο πολιτικός ηγέτης του δολοφονήθηκε στο Ιράν «σε ύπουλη σιωνιστική επίθεση» - «Η άνανδρη ενέργεια δεν θα μείνει ατιμώρητη» διαμηνύει στέλεχος της Χαμάς - «Δεν θα σχολιάσουμε», η αντίδραση των IDF

Ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, όπου είχε μεταβεί για την ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας, του Μασούντ Πεζεσκιάν, χθες Τρίτη, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, κάνοντας λόγο για «ύπουλη σιωνιστική επιδρομή». Από την πλευρά τους οι IDF διεμήνυσαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα σχολιάσουν τον θάνατο του Χανίγια.

«Ο αδελφός, ο ηγέτης, ο μουτζάχιντ Ισμαήλ Χανίγια, ο αρχηγός του κινήματος, σκοτώθηκε σε ύπουλη σιωνιστική επιδρομή εναντίον του γραφείου του στην Τεχεράνη αφού παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του νέου προέδρου» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε η Χαμάς.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, στέλεχος της Χαμάς, μίλησε για «άνανδρη ενέργεια» του Ισραήλ, η οποία «δεν θα μείνει ατιμώρητη», μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Ακσά, προσκείμενο στο κίνημα. Ο Σάμι Αμπού Ζούχρι, άλλο στέλεχος της Χαμάς, χαρακτήρισε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τη δολοφονία πολύ σοβαρή κλιμάκωση από ισραηλινής πλευράς, που διαβεβαίωσε πως δεν θα επιτύχει τους στόχους της.

Την πληροφορία του θανάτου του Χανίγια δημοσιοποίησαν παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης —επίλεκτο σώμα των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας— επισημαίνοντας ότι μαζί με τον Χανίγια δολοφονήθηκε και ο σωματοφύλακάς του.

The Hug of Death. Hamas Chief Political Officer, Ismail Haniyeh seen giving a Hug yesterday to the President of Iran, Masoud Pezeshkian during his Inauguration Ceremony in Tehran. pic.twitter.com/U7GR4z2Sj1

Οι ιρανικές αρχές διενεργούν έρευνα για τη δολοφονία του Χανίγια και τα ευρήματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο η Χαμάς είχε ανακοινώσει πως σκοτώθηκαν τρεις γιοι και τέσσερα εγγόνια του Χανίγια σε αεροπορικό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου επισκέπτονταν συγγενείς, την πρώτη ημέρα του εορτασμού του Έιντ αλ Φιτρ, της ολοκλήρωσης του ιερού μήνα του ραμαζανιού.

«Ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να γίνουν μάρτυρες οι τρεις γιοι μου και ορισμένα από τα εγγόνια μου», είχε δηλώσει ο κ. Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στη Ντόχα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. «Ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο όχημα στο οποίο επέβαιναν».

This is the moment Hamas leader Ismail Haniyeh received news that his sons were killed by an Israeli air strike in Gaza.

The Israel Defence Forces confirmed it killed Haniyeh's three sons - claiming they were terrorists. https://t.co/UzJbbSBhHW pic.twitter.com/uQLQFOJnYB

— Sky News (@SkyNews) April 10, 2024