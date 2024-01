Ισλανδία: Ποτάμια λάβας έκαψαν σπίτια στο Γκρίνταβικ – Εντυπωσιακές εικόνες

Ο εφιάλτης της λάβας αναβίωσε στη νοτιοδυτική Ισλανδία όπου τουλάχιστον τρία σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την έκρηξη ηφαιστείου, τη δεύτερη που σημειώθηκε σε λιγότερο από ένα μήνα. Εικόνες από drones και παράτολμους κατοίκους και φυσιοδίφες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μεταφέροντας εικόνες από τις εντυπωσιακές εκρήξεις και τα ποτάμια λάβας φώτισαν τον ουρανό, έκαναν τη γη να σχίζεται καταστρέφοντας ότι βρήκαν στη διαδρομή τους.

Dramatic drone footage captures Iceland’s volcano. Unfortunately, the drone didn’t make it, but the footage did. pic.twitter.com/glsBJ8McJJ

— ScienceSeeker (@marStarship1) January 10, 2024