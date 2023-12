Μειώνεται η ένταση της ηφαιστειακής έκρηξης βόρεια του Γκρίνταβικ στη νοτιοδυτική Ισλανδία. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας η μείωση της έντασης του γεωλογικού φαινομένου καταγράφεται στις σεισμικές μετρήσεις. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα μειώνεται ήδη δεν αποτελεί όμως ένδειξη του πόσο καιρό θα διαρκέσει η έκρηξη στον κρατήρα Sundhjuka, αλλά στοιχείο ότι το ηφαίστειο φτάνει σε κατάσταση ισορροπίας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η καυτή λάβα που σκέπασε τα πάντα και η τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό άλλαξε το τοπίο στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ισλανδών επιστημόνων η σχισμή στο έδαφος που προκλήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου έχει μήκος περίπου 4 χλμ, με το βόρειο άκρο ακριβώς ανατολικά του Stóra-Skógfell και το νότιο άκρο ακριβώς ανατολικά του Sundhnúk. Η απόσταση από το νότιο άκρο μέχρι την άκρη του Γκρίνταβικ (Grindavík) είναι σχεδόν 3 χιλιόμετρα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας συνεχίζει να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και βρίσκεται σε άμεση επαφή με τις μονάδες πολιτικής προστασίας και αντίδρασης στην περιοχη ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση επιστημόνων για την αξιολόγηση της εξέλιξης της έκρηξης.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula. The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00.

Φοβούμενες μια ισχυρή έκρηξη στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, οι αρχές εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους περίπου 4.000 κατοίκους του Γκρίνταβικ, μιας αλιευτική κωμόπολη 4.000 κατοίκων στη ΝΔ Ισλανδία.

