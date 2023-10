Ισχυρότατος σεισμός 6,7 Ρίχτερ στη Χιλή – Στην έρημο Ατακάμα το επίκεντρο

Ο ισχυρότατος σεισμός των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό αλλά και το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο, που έπληξε τη βόρεια Χιλή σημειώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, 31 Οκτωβρίου ώρα Ελλάδας.

Επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι η έρημος Ατακάμα, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού είναι στα 22,5 χιλιόμετρα.

6.5 earthquake in #Vallenar, #Chile

The landslide caused by the #earthquake in Vallenar, Chile #ChileEarthquake #Chilequake #VallenarEarthquake pic.twitter.com/vmv4u1OgqX

