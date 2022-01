Ισχυρός σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ στην Κύπρο

Ισχυρός σεισμός έντασης πάνω από 6 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην Κύπρο!

Σεισμική δόνηση με ισχύ 6,3 βαθμών σημειώθηκε στις 03:07 στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Κύπρου, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 131 χιλιόμετρα δυτικά της Λευκωσίας, 55 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της κοινότητας Έμπα και 111 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της Λεμεσού.

Το εστιακό βάθος ήταν περίπου 51 χιλιόμετρα, κατά την εκτίμηση που έδωσε στη δημοσιότητα το EMSC.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Cyprus Region 40 min ago pic.twitter.com/z4xNTjM59R

— EMSC (@LastQuake) January 11, 2022