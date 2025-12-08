Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε 7,2 Ρίχτερ, στην Ιαπωνία, και συγκεκριμένα στην ανατολική ακτή Αομόρι

Ισχυρή δόνηση μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στην περιφέρεια Αομόρι της βόρειας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις, ο σεισμός καταγράφηκε στην ανατολική ακτή της Αομόρι, με το εστιακό βάθος να είναι στα 50 χιλιόμετρα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

protothema.gr