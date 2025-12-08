Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

63
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε 7,2 Ρίχτερ, στην Ιαπωνία, και συγκεκριμένα στην ανατολική ακτή Αομόρι
Ισχυρή δόνηση μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε μετά τις 4 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στην περιφέρεια Αομόρι της βόρειας Ιαπωνίας.
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές μετρήσεις, ο σεισμός καταγράφηκε στην ανατολική ακτή της Αομόρι, με το εστιακό βάθος να είναι στα 50 χιλιόμετρα, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
🔊音声あり
【地震情報 2025年12月8日】
23時15分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM7.2、最大震度6強を青森県で観測しています。津波注意報を発表中です。 pic.twitter.com/SOsDzPJXIm
— 特務機関NERV (@UN_NERV) December 8, 2025