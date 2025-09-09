Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, ενώ έγινε αισθητός και στην Αττική.

 

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9.9.25) στις 00:27 και το επίκεντρο της δόνησης σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είχε επίκεντρο 4 Χλμ. ΒΒΔ των Νέων Στύρων Εύβοιας.

Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 2,3 χλμ, ενώ ο κ. Λέκκας μίλησε για «ασεισμική» περιοχή. Πάντως με την αναθέωρηση της μέτρησης του σεισμού από το Γεωδυναμικό, το τελικό μέγεθος φαίνεται πως είναι 5,2 ρίχτερ.

Πηγή: dnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

Στον εφέτη ανακριτή απέστειλε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, για την πυρασφάλεια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη

09 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αττική, Εύβοια, Σεισμός

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;