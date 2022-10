Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο – Εντείνονται οι φόβοι για αντίποινα Πούτιν

Πολλαπλές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο του Κιέβου αλλά και πολλές άλλες πόλεις της Ουκρανίας τη Δευτέρα το πρωί, προκαλώντας πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, σε μια «προσπάθεια αφανισμού της Ουκρανίας» όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Οι λεπτομέρειες επιβεβαιώνονται», είπε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Suspilne.

Ο πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για οκτώ νεκρούς και 24 τραυματίες στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με αξιωματούχο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

The moment of a projectile impact in Kyiv pic.twitter.com/w87sxZ0ZRQ — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 10, 2022

«Έχουμε νεκρούς και τραυματίες, από τις επιθέσεις σε όλη τη χώρα. Προσπαθούν να μας καταστρέψουν και να μας σβήσουν από τον χάρτη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι.

«Θέλουν να σκοτώσουν τους ανθρώπους μας που κοιμούνται στο σπίτι τους στη Ζαπορίζια, δήλωσε αναφερόμενος στο νυχτερινό χτύπημα σε πολυκατοικία της Ζαπορίζια. «Θέλουν να σκοτώσουν ανθρώπους που πηγαίνουν να δουλέψουν στο Ντνίπρο και το Κίεβο», είπε ο κ. Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής δεν υποχωρούν σε ολόκληρη την Ουκρανία. Πύραυλοι χτυπούν και δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε μαύρο καπνό να βγαίνει από κτίρια. Τις εκρήξεις επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση από Ρώσους τρομοκράτες! Οι πύραυλοι έπληξαν κρίσιμες υποδομές στο κέντρο της πόλης και στην περιοχή Σολομιάνσκι», ανέφερε ανάρτηση του κ. Κλίτσκο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι κεντρικοί δρόμοι του Κιέβου έχουν αποκλειστεί από αξιωματικούς επιβολής του νόμου, οι υπηρεσίες διάσωσης εργάζονται».

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Σεφτσενκόφσκι, ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Μία ώρα αργότερα αναφέρθηκαν επίσης εκρήξεις στις δυτικές πόλεις Λβιβ, Τερνόπιλ, Χμελνίτσκι και Ζίτομιρ, στο Χάρκοβο στα βορειοανατολικά, καθώς και στο Ντνιπροπετρόφσκ, νοτιοανατολικά του Κιέβου, σύμφωνα με τα ουκρανικά ΜΜΕ. Κατά πληροφορίες ακολούθησαν και νέες εκρήξεις στην πρωτεύουσα, ενώ πυραυλικές επιθέσεις ανέφεραν οι τοπικές αρχές και στον ουκρανικό Νότο, σε Μικολάιβ και Οδησσό.

Μία από τις επιθέσεις στο Κίεβο φάνηκε να είχε στόχο ένα πανεπιστήμιο, όπου υπήρχαν πέντε απανθρακωμένα οχήματα και τα παράθυρα ενός κτιρίου ανατινάχτηκαν. Η μυρωδιά του αερίου και της φωτιάς πέρασε στον αέρα και υπήρχε ένας μεγάλος κρατήρας στο κέντρο του δρόμου με χείμαρρους νερού να αναβλύζουν.

Άλλο χτύπημα στο Κίεβο προκάλεσε έκρηξη σε ένα πάρκο κοντά στην κυβερνητική συνοικία όπου βρίσκεται το Κοινοβούλιο και το προεδρικό γραφείο. Η τοποθεσία είναι επίσης συμβολική, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε δίπλα σε ένα μνημείο αφιερωμένο στη φιλία μεταξύ των εθνών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ονομάζεται Αψίδα Φιλίας του Λαού. Δεν ήταν σαφές εάν η αψίδα έχει καταστραφεί.

Οι κατοικίες πολλών πρέσβεων είναι αρκετά κοντά στο σημείο αυτής της έκρηξης, με την οικία του Καναδού πρέσβη, για παράδειγμα, να είναι μόλις τέσσερα τετράγωνα πιο πέρα.

Αυτοκίνητα καίγονται στο σημείο της πρόσκρουσης που ήταν στο κέντρο του Κιέβου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Ο κόσμος έχει σπεύσει στους σταθμούς του μετρό του Κιέβου, με σχετική ψυχραιμία σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδίδουν τα ουκρανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ο κ. Ζελένσκι κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

BREAKING: Multiple explosions rock central Kyiv pic.twitter.com/FmiEUBfPsR — BNO News (@BNONews) October 10, 2022

Στενός συνεργάτης του κ. Ζελένσκι δήλωσε ότι οι νέες επιθέσεις αποτελούν υπόμνηση στον πολιτισμένο κόσμο ότι το ρωσικό ζήτημα μπορεί μόνο να επιλυθεί διά της ισχύος. «Οι δειλοί πολεμούν με παιδικές χαρές, παιδιά και πολίτες», ανέφερε ο Άντριι Γιέρμακ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας.

«Υπάρχει θυσία μεταξύ των ανθρώπων και καταστροφή», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας στη σελίδα του στο Facebook. «Ο εχθρός θα τιμωρηθεί για τον πόνο και τον θάνατο που επέφερε στη γη μας! Θα πάρουμε την εκδίκησή μας!» υποσχέθηκε.

Explosion near the pedestrian bridge in the center of Kyiv pic.twitter.com/dbNbisnAyt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 10, 2022

Είναι η πρώτη φορά που η ουκρανική πρωτεύουσα πλήττεται εδώ και αρκετούς μήνες, αλλά αυτή τη φορά τα πλήγματα είναι πολύ πιο κοντά στο κέντρο της πόλης από ό,τι τα ρωσικά πλήγματα στην αρχή του πολέμου.

Οι κάτοικοι του Κιέβου πανικοβλήθηκαν μετά τις εκρήξεις που αντήχησαν σε όλη την πόλη, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης. Τις τελευταίες εβδομάδες, η διάθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα είχε επιστρέψει σε κάποια κανονικότητα. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει και τα βαγόνια του μετρό γεμάτα επιβάτες και οικογένειες που επιστρέφουν στην καθημερινή ζωή. Τα πλήγματα σημειώθηκαν μάλιστα σε ώρα που συνήθως υπάρχει πολλή κίνηση στην πόλη.

Οι εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα έρχονται μια ημέρα μετά τη δήλωση του Βλαντίμιρ Πούτιν περί «τρομοκρατικής ενέργειας» σχετικά με την έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο στη Γέφυρα της Κριμαίας, με τον Ρώσο πρόεδρο να κατηγορεί τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Τη Δευτέρα γνωστοί ιέρακες του πολέμου στη Μόσχα και τηλεσχολιαστές έκαναν σαφώς λόγο για κλιμάκωση εκ μέρους των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους New York Times.

Σημειώνεται επίσης ότι τη Δευτέρα συνεδριάζει και το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, με την ανησυχία, σε παγκόσμιο επίπεδο, να εντείνεται για ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα της Μόσχας κατά του Κιέβου. Πάντως ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ήταν καθησυχαστικός τη Δευτέρα.

