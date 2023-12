Ήρθε στον κόσμο η κορούλα του Πίτερς

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού είδε την σύζυγό του να φέρνει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, το οποίο είναι ένα υγιέστατο κοριτσάκι, με την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να του εύχεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άλεκ Πίτερς έλειπε από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Βαλένθια, το βράδυ της Παρασκευής 15/12, λόγω της αναμενόμενης γέννησης του παιδιού του. Ωστόσο, με την απουσία του, οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε εντός έδρας ήττα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με τελικό σκορ 63-56.

Ωστόσο, το πρωί του Σαββάτου 16/12, ο Ολυμπιακός ευχήθηκε στον Πίτερς για την γέννηση της κόρης του, μέσω ενός “τιτιβίσματος”: «Πολλά συγχαρητήρια για την γέννηση της κόρης σου Άλεκ Πίτερς. Μακάρι η οικογένειά σου να είναι συνεχώς τριγυρισμένη από αγάπη και χαρά».//ΓΚ

Many congratulations on the birth of your daughter @petersalec ! May your family be constantly surrounded with love and joy. #OlympiacosBC pic.twitter.com/3DHIxa2aEP

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) December 16, 2023