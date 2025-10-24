IRIS πληρωμές: Τι αλλάζει στις συναλλαγές μας από 1η Νοεμβρίου

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται πληρωμές μέσω της υπηρεσίας IRIS Payments, είτε με χρήση τερματικού POS είτε με QR κωδικό, τον οποίο οι πελάτες θα σαρώνουν μέσω της τραπεζικής τους εφαρμογής.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, και χωρίς προμήθειες για τον καταναλωτή, ενώ η ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Οι μεταφορές μέσω IRIS υπόκεινται στα εξής ημερήσια όρια:

500€ ανά ημέρα για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (P2P)

500€ ανά ημέρα για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (P2B)

Συνολικό όριο 1.000€ ανά ημέρα

Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών είναι δωρεάν, ενώ οι πληρωμές προς επαγγελματίες συνεπάγονται χαμηλό κόστος για τον επαγγελματία, χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, προβλέπεται ότι κάθε πληρωμή με IRIS ή mobile banking πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω POS, το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένο είτε με φορολογικό μηχανισμό είτε απευθείας με την ΑΑΔΕ.

Οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής εκτός POS θεωρείται παράνομη και θα τιμωρείται με αυστηρά πρόστιμα.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει κυρίως:

Λιανέμπορους

Επιχειρήσεις εστίασης

Επαγγελματίες που έως τώρα δέχονταν μεταφορές χωρίς παραστατικά

Το μέτρο σκοπεύει στη διαφάνεια των συναλλαγών και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα:

10.000€ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

20.000€ για εκείνες με διπλογραφικά

Εξαίρεση προβλέπεται για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς (έως 500 κατοίκους) ή νησιά (κάτω από 3.100 κατοίκους) εκτός τουριστικής δραστηριότητας, όπου τα πρόστιμα μειώνονται στο ήμισυ.

Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά:

Νοέμβριος 2025: Κατάργηση ορίων για πληρωμές σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ιανουάριος 2026: Αύξηση ορίων – 1.000€/ημέρα & 5.000€/μήνα για ιδιώτες, 31.000€/μήνα για επαγγελματίες.

Μέσα 2026: Διεθνής επέκταση σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία μέσω EuroPA.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία IRIS

Η πλατφόρμα IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Viva Wallet), αξιοποιεί το ευρωπαϊκό σύστημα TIPS για να εξασφαλίζει:

Άμεσες μεταφορές

24/7/365 λειτουργία

Χρόνος ολοκλήρωσης 2 δευτερόλεπτα

Αυτόματη ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη

Οι τρεις βασικές υπηρεσίες

IRIS Person to Person (P2P): Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών έως 500€/ημέρα – δωρεάν.

IRIS Person to Business (P2B): Πληρωμές σε επαγγελματίες – με χαμηλό κόστος.

IRIS Commerce: Πληρωμές σε ηλεκτρονικά καταστήματα – χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων.

Πώς πληρώνει ο πελάτης

Η διαδικασία είναι απλή:

Επιλογή IRIS στο eShop ή στο φυσικό κατάστημα

Σάρωση QR κωδικού ή επιλογή τράπεζας

Επιβεβαίωση με PIN ή βιομετρικά στοιχεία

Άμεση ολοκλήρωση και επιστροφή στην αρχική εφαρμογή

Το IRIS προσφέρει:

Ασφάλεια και ταχύτητα

Ελάχιστο κόστος

Αυτόματη καταγραφή στα λογιστικά

Απόλυτη διαφάνεια

thebest.gr