IRIS πληρωμές: Παράταση για την ένταξη των εταιρειών – Άλλους τρόπους «ψηφίζουν» οι Αιτωλοακαρνάνες

Παράταση δόθηκε για την υποχρεωτική ένταξη των εταιρειών στο σύστημα πληρωμών IRIS, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», ενώ στην Αιτωλοακαρνανία οι καταναλωτές εξακολουθούν να προτιμούν τις κάρτες και τα μετρητά αντί για τις ψηφιακές πληρωμές.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Επιμελητήρια και φορείς της αγοράς, ανά την Ελλάδα, είχαν αιτηθεί την παράταση της ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας IRIS για τα νομικά πρόσωπα, γιατί τεχνικά οι τράπεζες δεν ήταν έτοιμες για την εγγραφή των νομικών προσώπων. Πλέον, δόθηκε παράταση μέχρι και 01.12.25.

Ωστόσο, στην Αιτωλοακαρνανία το IRIS υιοθετείται διστακτικά από τους καταναλωτές. Παρέχεται ήδη από τις επιχειρήσεις η δυνατότητα να πληρωθούν μέσω IRIS, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πληρωμή με τον τρόπο αυτό δεν είναι διαδεδομένη. Οι περισσότεροι Αιτωλοακαρνάνες καταναλωτές προτιμούν να πληρώνουν μέσω κάρτας, λιγότερο μέσω κινητού με σύστημα που είναι συνδεδεμένο σε κάρτα και πολύ περισσότερο με μετρητά.

Ο οικονομολόγος και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Ε.Ν.Α. (Επιχειρηματιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας), Ορέστης Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» και δίνοντας την εικόνα, τόσο για την Αιτωλοακαρνανία όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, τόνισε:

«Το IRIS είναι μια διατραπεζική υπηρεσία άμεσης μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό. Υποστηρίζεται από την εταιρεία ΔΙΑΣ ΑΕ και προσφέρεται απ όλε στις ελληνικές τράπεζες, αλλά και από παρόχους πληρωμών. Για τους ιδιώτες το όριο πληρωμής είναι 500 ευρώ ανά ημέρα προς άλλον ιδιώτη ή προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις.

Από πέρυσι είναι ήδη ενταγμένοι στο IRIS οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ από 01.12.25 είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν και τα νομικά πρόσωπα. Στην Αιτωλοακαρνανία το IRIS υιοθετείται διστακτικά από τους καταναλωτές. Παρέχεται ήδη από τις επιχειρήσεις η δυνατότητα να πληρωθούν μέσω IRIS, αλλά η αλήθεια είναι ότι η πληρωμή με τον τρόπο αυτό είναι ακόμη σε χαμηλό βαθμό, δεν είναι διαδεδομένος ο τρόπος αυτός. Οι περισσότεροι Αιτωλοακαρνάνες καταναλωτές προτιμούν μέσω κάρτας, λιγότερο μέσω κινητού με σύστημα που είναι συνδεδεμένο σε κάρτα και πολύ περισσότερο με μετρητά να συναλλάσσονται. Σταδιακά όμως φαίνεται πως επεκτείνεται η χρήση του IRIS ως τρόπος πληρωμής.

Ο πελάτης σαρώνει (και θα σαρώνει όταν υλοποιηθεί και για τα νομικά πρόσωπα) τον κωδικό QR αν μιλάμε με συναλλαγή μέσω pos, είτε θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης είτε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ή σε περιπτώσεις συναλλαγής μεταξύ ιδιωτών.

Η υπηρεσία IRIS έχει χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με τα συστήματα συναλλαγών μέσω καρτών. Για τους ιδιώτες είναι δωρεάν και για τις επιχειρήσεις το ποσοστό χρέωσης είναι 0,3% με 0,5%, ενώ είναι και ταχύτερη σαν διαδικασία. Σύμφωνα με την «ΔΙΑΣ ΑΕ» 561 χιλιάδες είναι τα ενεργά ΑΦΜ που χρησιμοποιούν το IRIS, ενώ 9 χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα συμμετέχουν στην πλατφόρμα πληρωμής μέσω IRIS, όπου μετά το Δεκέμβριο θα ενταχθούν και τα νομικά πρόσωπα. Ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής προωθείται ιδιαίτερα από το κράτος, διότι καταπολεμά αποτελεσματικότερα τη φοροδιαφυγή.

Η υποχρεωτικότητα του IRIS θα είναι ισχύει από 01.12.25 για επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες ή για επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μεταξύ άλλων και με ιδιώτες, τα νομικά πρόσωπα δηλαδή.

Αν δεν συνδεθεί ένα νομικό πρόσωπο με το IRIS το πρόστιμο θα είναι στα 1.500 ευρώ.Κάποια πρόστιμα που αναφέρονται της τάξης των 10.000 ευρώ ή των 20.000 ευρώ δεν ισχύουν ακόμη, διότι αυτά θα προκύψουν ύστερα από απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και θα αφορούν την υποχρέωση διασύνδεσης του IRIS με τα pos, όπου για να γίνει αυτό θα υπάρξει διαφορετική προθεσμία.

Επίσης, προβλέπεται πως εντός του 2026 να έχουμε επέκταση στο IRIS και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Τότε δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης θα μπορεί αυτόματα να πληρώνει τρίτες επιχειρήσεις μέσω IRIS ή θα δεχόμαστε στην χώρα μας πληρωμές μέσω IRIS από πολίτες άλλων χωρών.

Το πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες, ενώ για τις ατομικές επιχειρήσεις είχαν προνοήσει και είχαν ετοιμάσει τεχνικά την πλατφόρμα για να δέχεται την εγγραφή της επιχείρησης και ως διαδικασία ήταν εύκολη η διαδικασία της εγγραφής, για τα νομικά πρόσωπα δεν είχε υλοποιηθεί ακόμη τεχνικά η εγγραφή στην πλατφόρμα IRIS μέσω των τραπεζών και οι τράπεζες παραπέμπουν στους παρόχους πληρωμής μέσω pos.

Αυτό για τα νομικά πρόσωπα θα υλοποιηθεί όταν οι πάροχοι πληρωμής μέσω pos θα υλοποιήσουν στα συστήματά τους και τη δυνατότητα να δέχεται η επιχείρηση πληρωμή μέσω IRIS χρησιμοποιώντας το σύστημα pos που διαθέτει η επιχείρηση. Το σύστημα pos δηλαδή θα προσφέρει συναλλαγή τόσο μέσω κάρτας, όσο και μέσω IRIS».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»