IRIS – Ορέστης Κωνσταντινίδης: «Ενημέρωση υπάρχει, χρειάζεται προσαρμογή»

IRIS και ψηφιακά δελτία αποστολής τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2025, αλλάζοντας το τοπίο της τοπικής αγοράς, ενώ όπως επισημαίνει ο οικονομολόγος, Ορέστης Κωνσταντινίδης, η ενημέρωση υπάρχει αλλά απαιτείται σταδιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα συστήματα.

Από την 1 η Δεκεμβρίου 2025 δύο μεγάλες ψηφιακές μεταβάσεις τέθηκαν σε ισχύ για το σύνολο της αγοράς : η καθολική υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS και η αποκλειστική χρήση ψηφιακών δελτίων αποστολής.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ενώ στόχος είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος, αλλά και η δυνατότητα πληρωμής των καταναλωτών και με έναν ακόμη εναλλακτικό τρόπο.

Η ένταξη του IRIS στα POS και στα συστήματα τιμολόγησης δημιουργεί έναν πλήρως αυτοματοποιημένο μηχανισμό πληρωμών. Κάθε συναλλαγή θα συνοδεύεται από μοναδικό QR code, το οποίο ο πελάτης θα σκανάρει μέσω της εφαρμογής mobile banking, ολοκληρώνοντας την πληρωμή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα στοιχεία της συναλλαγής θα διαβιβάζονται άμεσα στην ΑΑΔΕ, εξαλείφοντας τα περιθώρια λαθών και τις καθυστερήσεις που συχνά παρουσιάζονται μέχρι τώρα στα POS.

Ήδη εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα IRIS και η ΑΑΔΕ θεώρησε απαραίτητο να γίνει το IRIS «κομμάτι» της καθημερινότητας των συναλλαγών των επιχειρήσεων, ώστε και οι πολίτες που ήδη έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους τον τρόπο αυτό πληρωμής να γνωρίζουν ότι μπορούν να πληρώσουν στο μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων με τον τρόπο αυτό, αλλά και συνάμα η Πολιτεία να επιτύχει τη μείωση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, όπου στην Αιτωλοακαρνανία «υστερεί» κατά πολύ.

Ταυτόχρονα τέθηκε σε εφαρμογή και ο δεύτερος «άξονας» της μεταρρύθμισης, η ψηφιακή διακίνηση αγαθών μέσω ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής. Αυτό αλλάζει εντελώς τα δεδομένα της αγοράς και την ψηφιοποιεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Τα χειρόγραφα μπλοκ παύουν να έχουν ισχύ και αντικαθίστανται από ψηφιακή καταγραφή, η οποία αφορά, ανεξαρτήτως τζίρου, όλες τις δραστηριότητες, από αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έως και μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις.

Παρότι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν ενημερωθεί από τους λογιστές τους, η αγορά χρειάζεται την εξοικείωση των χρηστών με το σύστημα των ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής και στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι οι φορολογικές αρχές θα δείξουν εύλογη ανοχή το πρώτο διάστημα, αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται χρόνος προσαρμογής για όλους.

Με τις δύο αυτές υποχρεωτικές αλλαγές για τις οποίες έχουν καταγραφεί και αντιδράσεις, το κράτος επιχειρεί να κλείσει έναν μεγάλο κύκλο ψηφιοποίησης, δημιουργώντας ενιαία και διαφανή εικόνα, τόσο για τις πληρωμές όσο και για τη μεταφορά των προϊόντων. Το στοίχημα πλέον είναι η γρήγορη προσαρμογή των επιχειρήσεων.

Ο οικονομολόγος και μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Ν.Α.), Ορέστης Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» αναφέρθηκε στις αλλαγές οι οποίες έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Τα σκέλη ως προς τις υποχρεώσεις χρήσης του IRIS είναι δύο. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό τη χρήσης, η οποία ξεκίνησε για όλους από 1.12.25 και αφορά ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που κάνουν συναλλαγές λιανικής. Εντάσσονται δηλαδή από τα ταξί μέχρι και τα πρατήρια καυσίμων. Εξαιρούνται όσοι κάνουν συναλλαγές αποκλειστικά χονδρικής και συναλλαγές που γίνονται σε αυτόματους πωλητές.

Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό της υποχρέωσης. Η υποχρέωση διασύνδεσης του IRIS με το ταμειακό σύστημα της επιχείρησης, είτε εννοούμε την ταμειακή μηχανή, είτε με το ταξίμετρο, είτε το σύστημα των πρατηρίων ή με τον πάροχο. Έχει σημασία όμως να δοθεί προσοχή ότι για την διασύνδεση δεν είναι έτοιμη η αγορά ούτε πανελλαδικά αλλά ούτε και τοπικά. Γιατί δεν είναι έτοιμη; Γιατί οι ταμειακές μηχανές πρέπει να αναβαθμιστούν για να δέχονται την διασύνδεση με το IRIS, να γίνουν

παραμετροποιήσεις στους μηχανισμούς και τα συστήματα, ενώ παράλληλα δεν είναι έτοιμες ούτε οι τράπεζες στο 100%, αλλά και ούτε και οι μηχανογραφικές εταιρείες και γι αυτό μιλάμε για σταδιακή εφαρμογή.

Για παράδειγμα ειδικά για τα ταξί και τα πρατήρια καυσίμων η διασύνδεση δεν είναι άμεσα απαιτητή. Για τα πρατήρια καυσίμων θα είναι απαιτητή η διασύνδεση το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ για τα ταξί όταν θα μπορέσουν να διασυνδεθούν το IRIS με το POS που διαθέτουν σήμερα κανονικά. Έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν δηλαδή το IRIS, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να διασυνδέσουν το ταξίμετρο με το IRIS. Ο πελάτης θα πληρώνει δηλαδή μέσω IRIS είτε με το ΑΦΜ της επιχείρησης είτε με το κινητό τηλέφωνο. Όμως επαναλαμβάνουμε το να έχουν ενεργοποιήσει το IRIS από 1.12.25 είναι υποχρεωτικό».

Ψηφιακά δελτία αποστολής – Δύσκολη μετάβαση και μεγάλη υποχρέωση για την αγορά

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναλύοντας το τι πραγματικά ισχύει στην αγορά σε μια τόσο σημαντική αλλαγή, που δεν είναι άλλη από τα ψηφιακά δελτία αποστολής τόνισε: «Τα ψηφιακά δελτία αποστολής αφορούν την πρώτη φάση της ψηφιακής διακίνησης που γίνεται υποχρεωτική για όλους, ανεξαρτήτως τζίρου. Ουσιαστικά καταργούνται τα χειρόγραφα δελτία αποστολής και υιοθετείται αποκλειστικά και μόνο η ψηφιακή διακίνησή τους, ενώ η υποχρέωση αυτή διατρέχει όλη την οικονομία. Αφορά από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που για παράδειγμα είναι αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα, μέχρι όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που κάνουν χρήση χειρόγραφων δελτίων αποστολής μέχρι και τώρα. Μάλιστα, οι εξαιρέσεις στην περίπτωση αυτή, της εφαρμογής δηλαδή των ψηφιακών δελτίων αποστολής, είναι λίγες και πολύ συγκεκριμένες. Η τοπική αγορά και γενικότερα η ελληνική αγορά είναι ενημερωμένη από τους λογιστές για τα ψηφιακά δελτία,

αλλά χρειάζεται εκπαίδευση και εμπέδωση του τρόπου χρήσης τους. Πιστεύω όμως ότι το γνωρίζουν πολύ καλά στην ΑΑΔΕ ότι για όλα τα νέα συστήματα απαιτείται περίοδος προσαρμογής. Θεωρώ ότι θα υπάρχει περίοδος ανοχής από τις Αρχές μέχρι να μάθουν την χρήση των ψηφιακών δελτίων όλοι, παρά το γεγονός ότι από 1.12.25 είναι υποχρεωτική η χρήση τους».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»