Ιράν: Συνελήφθη η δημοσιογράφος που ξεσήκωσε την παγκόσμια κοινή γνώμη για το θάνατο της Αμινί

Μετά τον Στρατό που προειδοποίησε ότι θα κατέβει στους δρόμους για να αντιμετωπίσει «τους εχθρούς» που διαδηλώνουν, οι αρχές στοχεύουν συγκεκριμένους ανθρώπους που θεωρούν ότι «ξεσηκώνουν τα πλήθη»

Συγκεκριμένα, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν ένα από τα γνωστότερα μαχητικά μέλη της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν, καθώς και μια δημοσιογράφο, η οποία διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στην αποκάλυψη του θανάτου της 22χρονης Μαχσά Αμινί, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση.

Την είδηση για τις συλλήψεις γνωστοποίησε το περιβάλλον τους.

Οι συλλήψεις αυτές συμπίπτουν με τον πολλαπλασιασμό των διαδηλώσεων στο Ιράν μετά την ανακοίνωση, στις 16 Σεπτεμβρίου, του θανάτου της Αμινί, η οποία έπεσε σε κώμα αφού συνελήφθη στις 13 Σεπτεμβρίου στην Τεχεράνη για «ανάρμοστη ενδυμασία».

Σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαδηλώσεις αυτές εξαπλώθηκαν πλέον σε τουλάχιστον 50 πόλεις του Ιράν.

In Iran, pro-freedom demonstrations erupted regarding the death of Mahsa Amini last week. She was a 22-year-old Iranian who was arrested in Tehran for “unsuitable attire”.

The protests are reported to have spread to at least 50 cities and towns nationwide.

