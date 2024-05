Ιράν: Εντοπίστηκε η σορός του προέδρου Ραϊσί και των υπολοίπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο

Ο Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ μάλιστα ανάφερε ότι οι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί πράγμα που σημαίνει ότι ανασύρθηκαν όλοι οι σοροί

H σορός του προέδρου του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν αλλά και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο Bell 212 που συνετρίβη την Κυριακή (19.05.2024) εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η σορός του προέδρου του Ιράν και των υπολοίπων των νεκρών από το ελικόπτερο θα μεταφερθούν στην πόλη Ταμπρίζ, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, γράφει το ημιεπίσημο ιρανικό Tasnim News.

Ο Πιρ-Χοσεΐν Κολιβάντ μάλιστα ανάφερε ότι οι οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης έχουν ολοκληρωθεί πράγμα που σημαίνει ότι ανασύρθηκαν όλοι οι σοροί.

Το ελικόπτερο συνετρίβη ενώ ταξίδευε από την επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν προς την πόλη Ταμπρίζ.

Iranian rescue teams now transfer the bodies of Iranian officials, including President Raisi and Foreign Minister Amir-Abdollahian, to the downstream areas from the helicopter crash site. pic.twitter.com/GZ5KqWemZP

— Clash Report (@clashreport) May 20, 2024