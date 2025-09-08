Ηράκλειο: Νέα τροπή στην υπόθεση ξυλοδαρμού ηλικιωμένου από ανήλικο – Τι ισχυρίστηκε ο 15χρονος

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού στο Ηράκλειο Κρήτης, με το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η επίθεση σε βάρος ηλικιωμένου από 15χρονο με τους δύο εμπλεκόμενους να αλληλομηνύονται.

Ο πιτσιρικάς, μετά τον όλο θόρυβο που προέκυψε, παρουσιάστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.9.25) στην Ασφάλεια Ηρακλείου, περιγράφοντας τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά.

Ο 15χρονος, ο οποίος συνοδευόταν από τη μητέρα του, κατήγγειλε ότι ενώ περπατούσε αμέριμνος μαζί με δύο φίλες του στην περιοχή των Πατελών, ξαφνικά – χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι – εκείνος και η παρέα του δέχθηκαν χυδαίες ύβρεις από οδηγό αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του πιτσιρικά, ο 65χρονος οδηγός φέρεται να ενοχλήθηκε επειδή οι ανήλικοι του είχαν “κλείσει” το δρόμο. Κουβέντα στην κουβέντα εξήλθε του οχήματός του, καθώς οι έφηβοι τού ζήτησαν το λόγο, και πιάστηκε στα χέρια με τον 15χρονο, όπως ισχυρίστηκε ο τελευταίος, ο οποίος δήλωσε ότι βρισκόταν σε φάση άμυνας. Υποστήριξε επίσης ότι αυτό που βλέπουμε στο βίντεο είναι η κατάληξη του επεισοδίου, κι ενώ νωρίτερα τού είχε επιτεθεί πρώτος ο οδηγός.

Ο ανήλικος κατέθεσε μήνυση στον 65χρονο, αλλά και στον άνθρωπο που βιντεοσκοπούσε με το κινητό του το όλο σκηνικό, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Εκείνο που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι όντως προηγήθηκε επεισόδιο σε βάρος του 15χρονου. Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι το απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα σε καμία περίπτωση δεν απηχεί τις πραγματικές διαστάσεις του όλου συμβάντος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατατέθηκε μήνυση και εκ μέρους του 65χρονου, συνταξιούχου καθηγητή μαθηματικών.

Πηγή: cretalive.gr